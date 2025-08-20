Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पाली

Rajasthan: राजस्थान के सरकारी स्कूल में चोरों ने जमकर की शराब पार्टी, फिर ASI पर आरोप लगा चिपकाए 11 पोस्टर

पुलिस ने बताया कि राउप्रावि पांचपदरिया में सरकारी अवकाश के दौरान चोरों ने स्कूल की रसोई घर का ताला तोड़कर शराब पार्टी की।

पाली

Rakesh Mishra

Aug 20, 2025

Theft in Pali government school
चोरों ने चिपकाए पोस्टर। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के पाली के जैतपुर थाने के एक सरकारी विद्यालय में शराब पार्टी कर सामान चोरी कर ले जाने व पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर दीवार पर पोस्टर चस्पा करने का मामला सामने आया है।

अवकाश के दौरान चोरी

पुलिस ने बताया कि राउप्रावि पांचपदरिया में सरकारी अवकाश के दौरान चोरों ने स्कूल की रसोई घर का ताला तोड़कर शराब पार्टी की। उसके बाद रसोई घर में 11 पोस्टर दीवार पर चिपकाए, जिसमें थाना एएसआई हनुमान सिंह समेत कई कांस्टेबलों पर गंभीर आरोप लगाए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Road Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, MP से आ रहे 4 लोगों की दर्दनाक मौत
कोटा
image

यह सामान चुराया

इसके बाद चोरों ने रसोईघर में शराब पार्टी की और गैस की टंकी, 15 किलो तेल का डब्बा, दाल, आटा, एक तपेला व अन्य सामान चोरी कर ले गए। संस्था प्रधान भैराराम ने जब 18 अगस्त को स्कूल खोला तो रसोईघर का ताला टूटा देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। संस्था प्रधान की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

यह वीडियो भी देखें

पूर्व में वायद स्कूल में हुई थी ऐसी घटना

जैतपुर थाना क्षेत्र के वायद स्कूल में भी कई महीनों पहले ऐसी ही घटना घटित हुई थी। जिसमें भी चोरों ने विद्यालय में शराब पार्टी कर पोस्टर चिपकाए थे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में जहां एक साथ 11 लोगों की हुई मौत, वो हाईवे अब बनेगा फोरलेन; DPR तैयार करने के आदेश जारी
दौसा
Manoharpur-Dausa National Highway

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 02:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan: राजस्थान के सरकारी स्कूल में चोरों ने जमकर की शराब पार्टी, फिर ASI पर आरोप लगा चिपकाए 11 पोस्टर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.