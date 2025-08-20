Rajasthan: राजस्थान के सरकारी स्कूल में चोरों ने जमकर की शराब पार्टी, फिर ASI पर आरोप लगा चिपकाए 11 पोस्टर

इसके बाद चोरों ने रसोईघर में शराब पार्टी की और गैस की टंकी, 15 किलो तेल का डब्बा, दाल, आटा, एक तपेला व अन्य सामान चोरी कर ले गए। संस्था प्रधान भैराराम ने जब 18 अगस्त को स्कूल खोला तो रसोईघर का ताला टूटा देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। संस्था प्रधान की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।