Rajasthan: राजस्थान के सरकारी स्कूल में चोरों ने जमकर की शराब पार्टी, फिर ASI पर आरोप लगा चिपकाए 11 पोस्टर

राजस्थान के पाली के जैतपुर थाने के एक सरकारी विद्यालय में शराब पार्टी कर सामान चोरी कर ले जाने व पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर दीवार पर पोस्टर चस्पा करने का मामला सामने आया है।
पुलिस ने बताया कि राउप्रावि पांचपदरिया में सरकारी अवकाश के दौरान चोरों ने स्कूल की रसोई घर का ताला तोड़कर शराब पार्टी की। उसके बाद रसोई घर में 11 पोस्टर दीवार पर चिपकाए, जिसमें थाना एएसआई हनुमान सिंह समेत कई कांस्टेबलों पर गंभीर आरोप लगाए।
इसके बाद चोरों ने रसोईघर में शराब पार्टी की और गैस की टंकी, 15 किलो तेल का डब्बा, दाल, आटा, एक तपेला व अन्य सामान चोरी कर ले गए। संस्था प्रधान भैराराम ने जब 18 अगस्त को स्कूल खोला तो रसोईघर का ताला टूटा देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। संस्था प्रधान की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जैतपुर थाना क्षेत्र के वायद स्कूल में भी कई महीनों पहले ऐसी ही घटना घटित हुई थी। जिसमें भी चोरों ने विद्यालय में शराब पार्टी कर पोस्टर चिपकाए थे।