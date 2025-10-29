Pali News: SHO के ही सूने मकान पर चोरों का धावा, उड़ा लिए बेटी के लिए खरीदे जेवर, 15 लाख का माल साफ

मुख्य गेट का ताला तोड़कर मकान में घुसे चोरों ने कमरे की अलमारी और पलंग के नीचे वाले बक्से में रखे सामान बिखेर दिए। इनमें रखा तीन तोला सोने का नेकलेस, सवा दो तोला सोने की हाथ की पुणच, आधा तोला नाक की बाला, आधा तोला सोने की रखड़ी सेट, दो तोला सोने की झुमरिया, 20 तोला चांदी की पायल, 10-10 तोला चांदी की दो पायजेब जोड़ी, चांदी के सिक्के, नाक की दो फिणी, चांदी का मादलिया चुरा लिया, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जाती है। थानाधिकारी किशनलाल बिश्नोई का कहना है कि जेवर चोरी किए। एफआइआर दर्ज कर तलाश शुरू की है।