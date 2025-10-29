Pali News: SHO के ही सूने मकान पर चोरों का धावा, उड़ा लिए बेटी के लिए खरीदे जेवर, 15 लाख का माल साफ

चोरी की वारदात के बाद मकान में बिखरा सामान। फोटो- पत्रिका
पाली। पुलिस की सुस्त व ढीली गश्त के चलते आमजन के सूने मकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है, लेकिन अब पुलिस अपने ही अधिकारियों के मकान की सुरक्षा करने में भी नाकाम साबित हो रही है। मण्डोर थानान्तर्गत मघजी की घाटी में पाली जिले के गुड़ा एंदला थाना प्रभारी एसएचओ घेवरराम के सूने मकान से 15 लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए गए। चोरों का पता नहीं लग पाया है।
जानकारी के अनुसार गुड़ा एंदला थानाधिकारी घेवरराम राणा के मघजी की घाटी में मकान से चोरों ने सोने व चांदी के आभूषण चुराए हैं। पुत्र जितेंद्र ने नकबजनी की एफआइआर दर्ज कराई है। गत 24 अक्टूबर को जितेन्द्र, अपनी मां व बहन के साथ पिता से मिलने गुड़ा एंदला गया था। पीछे मकान में कोई नहीं था। सूने मकान का फायदा उठाकर चोरों ने वहां सेंध लगाई।
मुख्य गेट का ताला तोड़कर मकान में घुसे चोरों ने कमरे की अलमारी और पलंग के नीचे वाले बक्से में रखे सामान बिखेर दिए। इनमें रखा तीन तोला सोने का नेकलेस, सवा दो तोला सोने की हाथ की पुणच, आधा तोला नाक की बाला, आधा तोला सोने की रखड़ी सेट, दो तोला सोने की झुमरिया, 20 तोला चांदी की पायल, 10-10 तोला चांदी की दो पायजेब जोड़ी, चांदी के सिक्के, नाक की दो फिणी, चांदी का मादलिया चुरा लिया, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जाती है। थानाधिकारी किशनलाल बिश्नोई का कहना है कि जेवर चोरी किए। एफआइआर दर्ज कर तलाश शुरू की है।
यह वीडियो भी देखें
थानाधिकारी घेवरराम का कहना है कि उन्होंने बेटी के लिए सोने के आभूषण खरीदकर रखे थे। परिवार के सभी सदस्य गुड़ा एंदला आए तो जेवर सुरक्षित रखना भूल गए। चोरों ने सभी जेवर चुरा लिए। जो करीब 15 लाख रुपए के हैं।
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग