Pali Crime: दिवाली पर घर आए युवक की हत्या मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला पैदल मार्च

पाली। शहर में 24 अक्टूबर को हुई युवक जितेंद्र मेघवाल की हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार तीन आरोपियों का मंगलवार दोपहर ढोल-नगाड़ों के साथ सार्वजनिक पैदल मार्च कराया। अम्बेडकर सर्किल से शुरू हुआ यह मार्च कोर्ट परिसर तक निकाला गया। इस दौरान आरोपी लंगड़ाते हुए और हाथ जोड़कर चलते नजर आए। पूरे रास्ते शहरवासी मोबाइल से उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाते रहे। इसी बीच मृतक की रिश्ते में एक महिला ने आरोपियों को थप्पड़ मारने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया।