पालीPublished: Jul 01, 2023 10:53:39 am Submitted by: Suresh Hemnani

मौसम बदला तो बाजार में आई रंग-बिरंगी छतरियां व रेनकोट

बाजार तैयार... यहां बच्चों को कार्टून डिजाइन तो बड़ों को लुभा रहे रेनबो छाते

Umbrellas Sold in The Market in Pali : पाली में बारिश के मौसम ने दस्तक दे दी है। झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर ऑफिस जाने वाले बड़ों तक सभी को छतरी और प्लास्टिक के रेनकोट की जरूरत पड़ने लगी है। ये ही कारण है कि बाजार रंग-बिरंगे छातों से सज गया है। बाजार के साथ ही फुटपाथ पर भी अस्थायी दुकानें सज गई हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक सुंदर डिजाइनर छाते लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। ये सभी इतने आकर्षक हैं कि लोग इन्हें खरीदे बिना रह नहीं पा रहे।