Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पाली

Rajasthan: राजस्थान में यहां अंतिम सफर भी आसान नहीं, नदी पार कर शव ले जाने को मजबूर ग्रामीण

ग्रामीणों ने बताया कि अंतिम संस्कार करने के लिए बीच रास्ते में बांडी नदी आती है। उस जगह अगर रपट निर्माण करके नीचे पाइप डाल दिए जाते है तो ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो जाएगा।

पाली

Rakesh Mishra

Sep 17, 2025

pali news
रोहट क्षेत्र के दिवान्दी गांव में बांडी नदी के बहते पानी से गुजरते ग्रामीण। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के पाली के रोहट क्षेत्र के दिवान्दी के ग्रामीणों के लिए किसी परिजन का अंतिम सफर भी इतना दुखदायी है कि यह दर्द सिर्फ उन्हें ही नजर आ रहा है। जनप्रतिनिधी और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठे हैं, जिसके कारण श्मशान भूमि तक पहुंचने वाली अंतिम यात्रा को बांडी नदी के बहते पानी के अन्दर से गुजरना पड रहा है।

हालात यह है कि दिवान्दी गांव में कुछ दिनों में तीसरी मौत हो गई, लेकिन ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। अंतिम यात्रा बहते नदी के पानी से निकालनी पड़ रही है। दिवान्दी गांव में मंगलवार को युवा भैराराम सुथार की मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

आंखों में आंसू लिए बड़ा भाई दे रहा दिलासा, कहा : पापा-मम्मी आप दवा-खाना खा लो, ललित जरूर आएगा
पाली
pali news

करनी पड़ती है नदी पार

उसके परिजन एवं ग्रामीण अंतिम संस्कार करने श्मशान भूमि पर लेकर गए तो बीच रास्ते में रपट पर बांडी नदी का पानी बह रहा था। बहते पानी से ग्रामीणों को अंतिम यात्रा निकाल कर श्मशान भूमि पहुंचे व अंतिम संस्कार किया। उनकी मांग है कि यहां रपट बननी चाहिए।

यह वीडियो भी देखें

मात्र 400 मीटर की समस्या

दिवान्दी के ग्रामीणों ने बताया कि अंतिम संस्कार करने के लिए बीच रास्ते में बांडी नदी आती है। वो जगह मात्र 400 मीटर की जगह है। उस जगह अगर रपट निर्माण करके नीचे पाइप डाल दिए जाते है तो ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: परिवार पालने के लिए पूना में नौकरी करता था पति, 2 मासूम बच्चों को छोड़कर पड़ोसी संग भागी पत्नी
पाली
pali news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 02:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan: राजस्थान में यहां अंतिम सफर भी आसान नहीं, नदी पार कर शव ले जाने को मजबूर ग्रामीण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.