Rajasthan: राजस्थान में यहां अंतिम सफर भी आसान नहीं, नदी पार कर शव ले जाने को मजबूर ग्रामीण

राजस्थान के पाली के रोहट क्षेत्र के दिवान्दी के ग्रामीणों के लिए किसी परिजन का अंतिम सफर भी इतना दुखदायी है कि यह दर्द सिर्फ उन्हें ही नजर आ रहा है। जनप्रतिनिधी और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठे हैं, जिसके कारण श्मशान भूमि तक पहुंचने वाली अंतिम यात्रा को बांडी नदी के बहते पानी के अन्दर से गुजरना पड रहा है।