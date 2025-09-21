राजस्थान : निजी स्कूल में पहले ड्राइवर, फिर मैनेजर ने किया महिला से बलात्कार, फोन पर दी मर्डर की धमकी

राजस्थान के पाली शहर में बलात्कार पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई। उन्हें पत्र सौंपा जिसमें आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। पीड़िता ने पत्र में बताया कि पति निजी स्कूल में बागवानी करता है। स्कूल परिसर में ही एक कमरा रहने के लिए मिला हुआ है।
9 अगस्त 2025 को राखी की छुट्टी के दिन सुबह करीब 10 से 11 बजे फोन पर बस चालक विनोद का मिसकॉल आया। फोन करने पर पति की मौजूदगी की जानकारी ली। तब वो कमरे में आ गया और छेड़छाड़ की। जेब से चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी दी। फिर बलात्कार कर अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। किसी को बताने पर बच्चों और पति की हत्या करने की धमकी दी।
करीब आधे घंटे बाद स्कूल मैनेजर और विनोद दोनों फिर से कमरे में आ धमके। तब स्कूल मैनेजर ने भी बलात्कार किया। फिर एक होटल में ले गया। किसी को नहीं बताने की मोबाइल पर धमकियां देता रहा। आरोपियों की ज्यादती अब असहनीय हो गई। तब पति के साथ पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा।