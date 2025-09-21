राजस्थान : निजी स्कूल में पहले ड्राइवर, फिर मैनेजर ने किया महिला से बलात्कार, फोन पर दी मर्डर की धमकी

9 अगस्त 2025 को राखी की छुट्टी के दिन सुबह करीब 10 से 11 बजे फोन पर बस चालक विनोद का मिसकॉल आया। फोन करने पर पति की मौजूदगी की जानकारी ली। तब वो कमरे में आ गया और छेड़छाड़ की। जेब से चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी दी। फिर बलात्कार कर अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। किसी को बताने पर बच्चों और पति की हत्या करने की धमकी दी।