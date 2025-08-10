Rajasthan: 23 साल से पत्नी को पति, तो बूढ़ी मां को बेटे का इंतजार, मजदूरी करने गया ‘राजू’ आज तक नहीं लौटा

कमला देवी कहती हैं कि मेरे तीन बेटे मजदूरी करने पाली गए थे, दो लौट आए, लेकिन राजू आज तक नहीं आया। हर बार लगता है कि दरवाजे पर दस्तक होगी और बेटा घर लौट आएगा, लेकिन ये इंतजार सालों में बदल गया। गीता देवी के लिए यह इंतजार और भी कठिन है। पति की गैरमौजूदगी और घर की कमजोर आर्थिक स्थिति ने जीवन को संघर्षमय बना दिया है। सरकारी रिकॉर्ड में पति को जीवित मानने के कारण उन्हें विधवा पेंशन सहित किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।