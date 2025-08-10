10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पाली

Rajasthan: 23 साल से पत्नी को पति, तो बूढ़ी मां को बेटे का इंतजार, मजदूरी करने गया ‘राजू’ आज तक नहीं लौटा

कमला देवी कहती हैं कि मेरे तीन बेटे मजदूरी करने पाली गए थे, दो लौट आए, लेकिन राजू आज तक नहीं आया। हर बार लगता है कि दरवाजे पर दस्तक होगी और बेटा घर लौट आएगा, लेकिन ये इंतजार सालों में बदल गया।

पाली

Rakesh Mishra

Aug 10, 2025

pali news
पुलिस जीप- फाइल फोटो

समाज के बदलते दौर में जहां रिश्ते और संवेदनाएं अक्सर कमजोर पड़ जाती हैं, वहीं राजस्थान के पाली के सेंदड़ा क्षेत्र का एक परिवार आज भी 23 साल पुराने दर्द के साथ जी रहा है। ग्राम पंचायत के राजस्व गांव रामगढ़ सेड़ोतान के भाटियों का बाड़िया निवासी गीता देवी और उनकी सास कमला देवी की जिंदगी इंतजार के उस सफर में ठहर गई है, जो 13 दिसंबर 2002 से शुरू हुआ था और अब खत्म नहीं हुआ।

गीता देवी का पति और कमला देवी का बेटा राजू सिंह भाटी पाली शहर में मजदूरी करने गया था, लेकिन फिर कभी घर नहीं लौटा। परिजनों ने पाली में हर जगह तलाश की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अंतत: कमला देवी ने सेंदड़ा थाना पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करवाई जो आज भी रोजनामचे के क्रम संया 390 पर दर्ज है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: नागौर जिले में खौफनाक वारदात, पेट्रोल डालकर महिला को जिंदा जलाया, गंभीर हालत में जोधपुर रेफर
नागौर
Rajasthan-crime-news-1

घर की कमजोर आर्थिक स्थिति

कमला देवी कहती हैं कि मेरे तीन बेटे मजदूरी करने पाली गए थे, दो लौट आए, लेकिन राजू आज तक नहीं आया। हर बार लगता है कि दरवाजे पर दस्तक होगी और बेटा घर लौट आएगा, लेकिन ये इंतजार सालों में बदल गया। गीता देवी के लिए यह इंतजार और भी कठिन है। पति की गैरमौजूदगी और घर की कमजोर आर्थिक स्थिति ने जीवन को संघर्षमय बना दिया है। सरकारी रिकॉर्ड में पति को जीवित मानने के कारण उन्हें विधवा पेंशन सहित किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सामाजिक संवेदना का सवाल

यह मामला केवल एक परिवार का निजी दु:ख नहीं, बल्कि समाज और प्रशासन के सामने एक गंभीर प्रश्न भी है। क्या 22 साल बाद भी गुमशुदगी के मामलों में परिजनों को ऐसे ही अनिश्चितता और पीड़ा में जीना पड़ेगा क्या ऐसे मामलों में राहत और पुनर्वास के लिए ठोस नीतियां नहीं होनी चाहिए?

राजू सिंह की बूढ़ी मां और बेबस पत्नी का इंतजार अब संवेदनाओं की परख बन चुका है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि गुमशुदगी सिर्फ एक पुलिस केस नहीं, बल्कि पूरे परिवार के जीवन पर स्थायी घाव छोड़ जाती है, परिजन ने प्रशासन से मदद की गुहार की है।

यह वीडियो भी देखें

इन्होंने कहा

परिवादी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट वर्ष 2002 में दर्ज करवाई थी, जो रोजनामचे में ही दर्ज हुई थी। उस समय परिवादी को स्वयं के स्तर पर भी तलाश करने की सलाह दी गई थी। इतने लंबे समय के बाद भी परिवादी ने पुलिस से दुबारा संपर्क कर वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं दी, जिससे मामले में आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी।
रामकिशन, थानाधिकारी, सेंदड़ा

मामले की संपूर्ण जानकारी उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर उनके मार्गदर्शन अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
रतनसिंह भाटी, सरपंच, सेंदड़ा

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime : राजस्थान में सुरक्षित नहीं हैं बच्चियां, 6 माह में 200 से अधिक गैंग रेप, पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा
Patrika Special News
Rajasthan Girls are not safe 6 months more than 200 gang rapes Police Headquarters report revealed

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2025 02:38 pm

Published on:

10 Aug 2025 02:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan: 23 साल से पत्नी को पति, तो बूढ़ी मां को बेटे का इंतजार, मजदूरी करने गया ‘राजू’ आज तक नहीं लौटा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.