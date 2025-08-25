कोबरा ने डसा, 264 घंटे वेंटिलेटर पर जिंदगी-मौत से लड़ता रहा युवक, 50 एंटी स्नैक वेनम लगाए, फिर हुआ चमत्कार

सांप के काटने पर त्वचा पर काटने वाले जगह पर बने घाव में दर्द होता है। जलन होती है। कई बार ऐसा नहीं होता है। त्वचा का रंग बदल जाता है। पसीना आता है। लार गिरती है। उल्टी आती है। सिरदर्द, चक्कर आना और धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। रक्तस्राव जो रुकता नहीं है। हृदय गति तेज हो जाती है। नाड़ी कमजोर पड़ जाती है। सांस लेने में परेशानी होती है। चेहरे या अंगों में मांसपेशियों में कमजोरी या मरोड़ आते है। वहां सुन्नता आ जाती है।