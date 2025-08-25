Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पाली

कोबरा ने डसा, 264 घंटे वेंटिलेटर पर जिंदगी-मौत से लड़ता रहा युवक, 50 एंटी स्नैक वेनम लगाए, फिर हुआ चमत्कार

डॉक्टरों ने बताया कि मरीज को लकवा हो गया था। उसे 11 दिन तक वेंटिलेटर पर रखकर 50 एंटी स्नैक वेनम लगाए। तंत्रिका तंत्र को ठीक करने के लिए एट्रोपिन व एडलीन आदि इंजेक्शन लगाए।

पाली

Rakesh Mishra

Aug 25, 2025

Cobra bite
मरीज के ठीक होने पर उसके साथ चिकित्सक। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के पाली के सुमेरपुर के रहने वाले एक व्यक्ति को सांप के डसने के बाद नया जीवन मिला है। पाली के चिकित्सकों व नर्सिंग अधिकारियों की टीम ने 11 दिन तक उसका उपचार कर जीवन बचाया। सुमेरपुर निवासी कपूराराम पुत्र अमराराम को 14 अगस्त को कोबरा ने काट लिया था।

इसका पता परिजनों को नहीं लगा। वे किसी जंतु के काटने के अंदेशे से कपूराराम को सुमेरपुर चिकित्सालय ले गए। वहां तबीयत अधिक खराब होने पर पाली भेजा। जब तक उसे पाली लाया, वह बेहोश हो चुका था। पाली में मेडिकल कॉलेज मेडिसिन विभाग विभागाध्यक्ष डॉ. प्रवीण गर्ग के निर्देशन में डॉ. बालोटिया, डॉ. उमेद, डॉ. पर्शिका, डॉ. अनिल, डॉ. देवंश, डॉ. गजेन्द्र आदि ने उपचार शुरू किया।

ये भी पढ़ें

Snake Bite: राजस्थान के इस जिले में हर दिन 6 लोगों को डस रहा है सांप, ऐसे बचा सकते हैं अपनी जान, यहां जानें
जोधपुर
Snake Bite

मरीज को लकवा

मरीज को लकवा हो गया था। उसे 11 दिन तक वेंटिलेटर पर रखकर 50 एंटी स्नैक वेनम लगाए। तंत्रिका तंत्र को ठीक करने के लिए एट्रोपिन व एडलीन आदि इंजेक्शन लगाए। इससे मरीज ठीक हुआ। उसे रविवार को घर भेजा गया। उपचार में उपचार में शामिल डॉ. अनुषा, डॉ. भूमि, डॉ. नरेश, डॉ. विवेक व डॉ. निदेश, नर्सिंग अधिकारी राजेन्द्रसिंह उदावत, नंदकिशोर, जनक व राजेश ने सहयोग किया।

विषैले सांप के डसने के लक्षण

सांप के काटने पर त्वचा पर काटने वाले जगह पर बने घाव में दर्द होता है। जलन होती है। कई बार ऐसा नहीं होता है। त्वचा का रंग बदल जाता है। पसीना आता है। लार गिरती है। उल्टी आती है। सिरदर्द, चक्कर आना और धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। रक्तस्राव जो रुकता नहीं है। हृदय गति तेज हो जाती है। नाड़ी कमजोर पड़ जाती है। सांस लेने में परेशानी होती है। चेहरे या अंगों में मांसपेशियों में कमजोरी या मरोड़ आते है। वहां सुन्नता आ जाती है।

यह वीडियो भी देखें

इन्होंने कहा

व्यक्ति को कोबरा ने डसा था। उसका जहर न्यूरोपेरेलाइट तरह का था। जो श्वसनतंत्र को क्षतिग्रस्त कर देता है। मरीज को 50 एंटी स्नैक वेनम लगाए। तंत्रिका तंत्र के लिए भी इंजेक्शन लगाए। उसे पहले आठ दिन और उसके बाद तीन और दिन वेंटिलेटर पर रखा। इसके बाद वह ठीक हुआ।
डॉ. प्रवीण गर्ग, विभागाध्यक्ष, मेडिसन विभाग, मेडिकल कॉलेज, पाली

ये भी पढ़ें

Bharatpur: रोते हुए मासूम बच्ची बोली- मां, मुझे सांप ने काट लिया, अस्पताल में टूटा दम, परिवार में कोहराम
भरतपुर
snake bite in Bharatpur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 03:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / कोबरा ने डसा, 264 घंटे वेंटिलेटर पर जिंदगी-मौत से लड़ता रहा युवक, 50 एंटी स्नैक वेनम लगाए, फिर हुआ चमत्कार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.