दरिंदगी की हदें पार…..पहले मां से दुष्कर्म का प्रयास, फिर बच्चे के साथ मुंह में कपड़ा ठूंसकर की हत्या

डेढ़ साल के बच्चे को जीवित छोड़ दिया। सुबह जब महिला के घर के दरवाजे नहीं खुले तो मोहल्लावासियों ने आवाज लगाई, लेकिन सिर्फ छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। बाकी कोई हलचल नहीं थी। पड़ोसियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजे खुलवाए तो पता चला कि मां और 5 साल के बेटे के शव जमीन पर पड़े हैं। घटना से लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दावा है कि जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे। (MP News)