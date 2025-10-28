‘भाजपा नेता आता था घर, पति को पिलाता था शराब’, महिला ने लगाए गंभीर आरोप

attempt to rape allegation:पन्ना के अजयगढ़ थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने देवराभापतपुर निवासी भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश यादव (BJP Leader Suresh Yadav) पर दुष्कर्म का प्रयास करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना पुलिस पर भी राजनीतिक दबाब के चलते कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाते हुए महिला ने एसपी कार्यालय में शिकायती आवेदन दिया है।