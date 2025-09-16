Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पन्ना

एक साथ मिल गए तीन दुर्लभ हीरे, रातों रात बदल गई तकदीर

Panna- मध्यप्रदेश का पन्ना जिला दुनियाभर में हीरों के लिए विख्यात है। आज के दौर में जब बाजार आर्टि​फिशियल हीरों के आभूषणों से पटा पड़ा है तब भी यहां के प्राकृतिक हीरों की डिमांड लगातार बढ़ रही है।

पन्ना

deepak deewan

Sep 16, 2025

Barwara's tribal woman Vinita Gond got 3 diamonds
Barwara's tribal woman Vinita Gond got 3 diamonds (photo- freepik)

Panna- मध्यप्रदेश का पन्ना जिला दुनियाभर में हीरों के लिए विख्यात है। आज के दौर में जब बाजार आर्टि​फिशियल हीरों के आभूषणों से पटा पड़ा है तब भी यहां के प्राकृतिक हीरों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि पन्ना की धरती से हीरे निकालने की होड़ सी लगी है। हजारों लोग दिनरात इस काम में लगे रहते हैं जिनमें से कुछ खुशनसीबों को ही हीरे मिल पाते हैं। आदिवासी महिला विनीता गोंड भी ऐसे भाग्यवानों में शामिल हो गई है। पन्ना की खदानों की खाक छानते हुए उन्हें एक-दो नहीं बल्कि एक साथ तीन दुर्लभ हीरे मिले। इसी के साथ उनकी तकदीर भी बदल गई।

राजपुर, बड़वारा की रहने वाली आदिवासी महिला विनीता रातों-रात लखपति बन गई हैं। उन्हें पटी हीरा खदान में एक साथ तीन प्राकृतिक हीरे मिले हैं। विनीता गोंड ने तीनों हीरे, हीरा कार्यालय में जमा करा दिए हैं। प्राकृतिक हीरों की नीलामी होने पर उन्हें इनकी कीमत मिलेगी।

विनीता गोंड ने पट्टे पर खदान ली थी। एक साथ तीन हीरे मिलने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ​हीरा पारखी अनुपम सिंह के अनुसार ये हीरे क्रमशः 7 सेंट, 1 कैरेट 48 सेंट और 20 सेंट के वजन के हैं। तीन हीरों में से एक बेहद उच्च श्रेणी का जेम्स क्वालिटी का है। ​

ये भी पढ़ें

एमपी के 18 जिलों के किसानों को मालामाल कर देगा 2050 करोड़ का यह प्रोजेक्ट
भोपाल
2050 crore project will make farmers of 18 districts of MP rich

हीरा कार्यालय में तीनोें हीरे जमा करवा दिए

हीरे मिलते ही विनीता गोंड पन्ना पहुुंची और हीरा कार्यालय में तीनोें हीरे जमा करवा दिए। हीरों को अगली नीलामी में इनकी कीमत लगेगी। नीलामी के बाद विनीता गोंड को राशि दे दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेंगी चार नई सड़कें, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान
झाबुआ
CM Mohan Yadav announced the construction of several roads

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2025 08:58 pm

Published on:

16 Sept 2025 08:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / एक साथ मिल गए तीन दुर्लभ हीरे, रातों रात बदल गई तकदीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.