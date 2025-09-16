एक साथ मिल गए तीन दुर्लभ हीरे, रातों रात बदल गई तकदीर

Panna- मध्यप्रदेश का पन्ना जिला दुनियाभर में हीरों के लिए विख्यात है। आज के दौर में जब बाजार आर्टि​फिशियल हीरों के आभूषणों से पटा पड़ा है तब भी यहां के प्राकृतिक हीरों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि पन्ना की धरती से हीरे निकालने की होड़ सी लगी है। हजारों लोग दिनरात इस काम में लगे रहते हैं जिनमें से कुछ खुशनसीबों को ही हीरे मिल पाते हैं। आदिवासी महिला विनीता गोंड भी ऐसे भाग्यवानों में शामिल हो गई है। पन्ना की खदानों की खाक छानते हुए उन्हें एक-दो नहीं बल्कि एक साथ तीन दुर्लभ हीरे मिले। इसी के साथ उनकी तकदीर भी बदल गई।