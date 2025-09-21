प्रभारी मंत्री के पैर पकड़कर आदिवासी दंपती ने लगाई गुहार, सिस्टम ने बुजुर्गों को घोषित किया मृत

दंपती अब भी अपने घर के दरवाजे पर बैठकर रोज उम्मीद करते हैं कि शायद कोई सरकारी बाबू आकर कहे कि आपकी जमीन और सरकारी कागज बन गए हैं, मगर उनकी यह उम्मीद आज भी अधूरी है। कागजों में मृत होने के कारण यह दंपती किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहा है। न वृद्धावस्था, न इलाज, न पीएम आवास और न ही दो वक्त की रोटी के लिए राशन। एसडीएम संजय कुमार नागवंशी ने कहा कि सभी विभागों को चिट्ठी लिख दी गई है। हम इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं। (MP News)