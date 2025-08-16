पति का हाथ छोड़ तालाब में कूदी पत्नी, कोई और था पसंद..

पति धीरज कुशवाहा ने बताया है कि पत्नी 7 अगस्त को अपने मायके गई थी। शनिवार को वो उसे मायके से लाने के लिए पहुंचा तो पत्नी ने साथ आने से मना कर दिया। पत्नी ने किसी और को पसंद करने की बात कही तो उनके बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद उसने पत्नी को बहुत समझाया जिसके बाद पत्नी साथ आने के लिए राजी हो गई। हम वापस अजयगढ़ आ रहे थे लेकिन इससे पहले ही बहादुरगंज तालाब में छलांग लगा दी।