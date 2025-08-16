Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पन्ना

पति का हाथ छोड़ तालाब में कूदी पत्नी, कोई और था पसंद..

mp news: पति पत्नी को लेने उसके मायके पहुंचा तो पहले तो पत्नी ने साथ आने से मना किया और फिर काफी समझाईश के बाद ससुराल जाने के लिए राजी हुई थी...।

पन्ना

Shailendra Sharma

Aug 16, 2025

panna
तालाब के पास रखी महिला की चप्पल और उसका बैग..

mp news: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना इलाके में एक नवविवाहिता ने तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। घटना के वक्त नवविवाहिता को उसका पति मायके से ससुराल ला रहा था लेकिन इससे पहले ही नवविवाहिता ने अपनी जान दे दी। पति ने पत्नी को बचाने की काफी कोशिश की लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। पति का कहना है कि पत्नी किसी और को पसंद करती थी और उसी के साथ जाना चाहती थी।

पति का हाथ छोड़ तालाब में कूदी नवविवाहिता

पति धीरज कुशवाहा ने बताया है कि पत्नी 7 अगस्त को अपने मायके गई थी। शनिवार को वो उसे मायके से लाने के लिए पहुंचा तो पत्नी ने साथ आने से मना कर दिया। पत्नी ने किसी और को पसंद करने की बात कही तो उनके बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद उसने पत्नी को बहुत समझाया जिसके बाद पत्नी साथ आने के लिए राजी हो गई। हम वापस अजयगढ़ आ रहे थे लेकिन इससे पहले ही बहादुरगंज तालाब में छलांग लगा दी।

ये भी पढ़ें

अगले 14 घंटों में होगी ‘ताबड़तोड़’ बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी
भोपाल
mp weather

बहन के देवर के साथ जाना चाहती थी

पति धीरज के मुताबिक पत्नी का कहना था कि वो अपनी बहन के देवर के साथ जाना चाहती है। वो उसे पसंद करती थी, वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अजयगढ़ थाना पुलिस ने तालाब से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की।

ये भी पढ़ें

एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की घोषणा, देखें पूरी लिस्ट
भोपाल
mp pcc

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Aug 2025 08:14 pm

Published on:

16 Aug 2025 08:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / पति का हाथ छोड़ तालाब में कूदी पत्नी, कोई और था पसंद..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.