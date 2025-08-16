पति का हाथ छोड़ तालाब में कूदी पत्नी, कोई और था पसंद..

mp news: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना इलाके में एक नवविवाहिता ने तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। घटना के वक्त नवविवाहिता को उसका पति मायके से ससुराल ला रहा था लेकिन इससे पहले ही नवविवाहिता ने अपनी जान दे दी। पति ने पत्नी को बचाने की काफी कोशिश की लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। पति का कहना है कि पत्नी किसी और को पसंद करती थी और उसी के साथ जाना चाहती थी।
पति धीरज कुशवाहा ने बताया है कि पत्नी 7 अगस्त को अपने मायके गई थी। शनिवार को वो उसे मायके से लाने के लिए पहुंचा तो पत्नी ने साथ आने से मना कर दिया। पत्नी ने किसी और को पसंद करने की बात कही तो उनके बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद उसने पत्नी को बहुत समझाया जिसके बाद पत्नी साथ आने के लिए राजी हो गई। हम वापस अजयगढ़ आ रहे थे लेकिन इससे पहले ही बहादुरगंज तालाब में छलांग लगा दी।
पति धीरज के मुताबिक पत्नी का कहना था कि वो अपनी बहन के देवर के साथ जाना चाहती है। वो उसे पसंद करती थी, वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अजयगढ़ थाना पुलिस ने तालाब से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की।