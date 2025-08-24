एमपी में जेसीबी के पंजे में प्रेग्नेंट महिला को बैठाकर पार कराया उफनता नाला

mp news: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक गर्भवती महिला को एंबुलेंस तक पहुंचाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ा। मामला पन्ना के पुखरा गांव का है जहां एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा हो रही थी। घरवालों ने एंबुलेंस को फोन किया और एंबुलेंस गांव तक पहुंच भी गई लेकिन गांव के बाहर पड़ने वाला नाले का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था जिसके कारण नाला पार करना मुश्किल था। इसके बाद सरपंच ने जुगाड़ लगाया और महिला को उफनते नाले के पार एंबुलेंस तक पहुंचाया।
पुखरा गांव में रहने वाली गर्भवती महिला पुष्पा लोधी को रविवार को एकाएक प्रसव पीड़ा हुई तो परिजन ने 108 एंबुलेंस को कॉल किया। 108 गांव के लिए रवाना हुई लेकिन गांव पहुंचने वाले रास्ते पर पड़ने वाला दुर्गापुर का नाला बारिश के कारण उफान पर था और उसका पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था। जिसके कारण एंबुलेंस नाला पार नहीं कर सकती थी। ऐसे में नाले के एक तरफ परिवार प्रसूता को लेकर खड़ा था और दूसरी तरफ एंबुलेंस थी।
गर्भवती महिला के एंबुलेंस तक न पहुंच पाने की जानकारी जब गांव के सरपंच कौशल किशोर लोधी को लगी तो वो तुरंत मौके पर पहुंचे और एक जेसीबी को बुलवाया। इसके बाद जेसीबी के पंजे में गर्भवती महिला पुष्पा लोधी व उसके परिजन को बैठाकर उफनते नाले को पार कर एंबुलेंस तक पहुंचाया गया। जिसके बाद गर्भवती महिला को लेकर एंबुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अजयगढ़ के लिए रवाना हुई। सरपंच कौशल किशोर लोधी की सूझबूझ की अब सभी लोग जमकर सराहना कर रहे हैं।