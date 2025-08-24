एमपी में जेसीबी के पंजे में प्रेग्नेंट महिला को बैठाकर पार कराया उफनता नाला

mp news: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक गर्भवती महिला को एंबुलेंस तक पहुंचाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ा। मामला पन्ना के पुखरा गांव का है जहां एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा हो रही थी। घरवालों ने एंबुलेंस को फोन किया और एंबुलेंस गांव तक पहुंच भी गई लेकिन गांव के बाहर पड़ने वाला नाले का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था जिसके कारण नाला पार करना मुश्किल था। इसके बाद सरपंच ने जुगाड़ लगाया और महिला को उफनते नाले के पार एंबुलेंस तक पहुंचाया।