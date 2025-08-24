Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पन्ना

एमपी में जेसीबी के पंजे में प्रेग्नेंट महिला को बैठाकर पार कराया उफनता नाला

mp news: प्रसव पीड़ा से कराह रही थी गर्भवती, बारिश से नाला उफान पर था, जेसीबी के बकेट में बैठा गर्भवती को नाला पार कराया...।

पन्ना

Shailendra Sharma

Aug 24, 2025

panna
Pregnant woman carried across a swollen drain in the bucket of a JCB (source-patrika)

mp news: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक गर्भवती महिला को एंबुलेंस तक पहुंचाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ा। मामला पन्ना के पुखरा गांव का है जहां एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा हो रही थी। घरवालों ने एंबुलेंस को फोन किया और एंबुलेंस गांव तक पहुंच भी गई लेकिन गांव के बाहर पड़ने वाला नाले का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था जिसके कारण नाला पार करना मुश्किल था। इसके बाद सरपंच ने जुगाड़ लगाया और महिला को उफनते नाले के पार एंबुलेंस तक पहुंचाया।

नाले के एक किनारे पर थी एंबुलेंस और दूसरे पर गर्भवती महिला

पुखरा गांव में रहने वाली गर्भवती महिला पुष्पा लोधी को रविवार को एकाएक प्रसव पीड़ा हुई तो परिजन ने 108 एंबुलेंस को कॉल किया। 108 गांव के लिए रवाना हुई लेकिन गांव पहुंचने वाले रास्ते पर पड़ने वाला दुर्गापुर का नाला बारिश के कारण उफान पर था और उसका पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था। जिसके कारण एंबुलेंस नाला पार नहीं कर सकती थी। ऐसे में नाले के एक तरफ परिवार प्रसूता को लेकर खड़ा था और दूसरी तरफ एंबुलेंस थी।

ये भी पढ़ें

अगले 14 घंटों में बारिश दिखाएगी ‘रौद्र रूप’: 29 जिलों में अलर्ट, IMD की चेतावनी
भोपाल
mp weather

जेसीबी के पंजे में बैठाकर पार कराया नाला

गर्भवती महिला के एंबुलेंस तक न पहुंच पाने की जानकारी जब गांव के सरपंच कौशल किशोर लोधी को लगी तो वो तुरंत मौके पर पहुंचे और एक जेसीबी को बुलवाया। इसके बाद जेसीबी के पंजे में गर्भवती महिला पुष्पा लोधी व उसके परिजन को बैठाकर उफनते नाले को पार कर एंबुलेंस तक पहुंचाया गया। जिसके बाद गर्भवती महिला को लेकर एंबुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अजयगढ़ के लिए रवाना हुई। सरपंच कौशल किशोर लोधी की सूझबूझ की अब सभी लोग जमकर सराहना कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

फोरलेन होगा एमपी का ये 70 किमी. का रोड, गडकरी ने किया ऐलान
सिवनी
highway

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 07:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / एमपी में जेसीबी के पंजे में प्रेग्नेंट महिला को बैठाकर पार कराया उफनता नाला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.