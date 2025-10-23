एमपी में पुलिस टीम पर हमला, 50 लोगों ने किया पथराव, टीआई-आरक्षक गंभीर घायल, बंदूकें तक छीनी

एमपी में पुलिस टीम पर हमला (Photo Source- Patrika)
Police Team Attacked : मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में गैर इरादतन हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, आरोपी के परिजन के साथ-साथ करीब 40 से 50 लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। इस दौरान न सिर्फ पुलिस के साथ मारपीट और अभद्रता की गई, बल्कि उनकी दो राइफलें तक छीन लीं। पथराव में थाना प्रभारी के साथ साथ एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं, टीम के कुछ अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं हैं।
मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू का कहना है कि, थाना बृजपुर में स्थित बीएनएस की धारा 105 में आरोपी पंचम सिंह यादव पिता शिव सिंह यादव को गिरफ्तार करने बुधवार शाम को बृजपुर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदोरिया के नेतृत्व में 10 पुलिसकर्मियों की एक टीम आरोपी के घर पहुंची थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद करीब 40 से 50 लोग इकट्ठे हो गए। पहले तो उन्होंने पुलिस को धमकाने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस ने किसी भी शर्त पर आरोपी को न छोड़ने की बात कही तो भीड़ में शामिल आरोपियों ने एकाएक पुलिस टीम पर पथराव कर दिया।
इस पत्थरबाजी की घटना में थाना प्रभारी बृजपुर उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह भदोरिया और आरक्षक रामनिरंजन को गंभीर चोटें आईं हैं। साथ ही, अन्य स्टाफ को भी मामूली चोटें आईं। हैरानी की बात तो ये है कि, हमलावर पुलिस टीम से दो राइफलें तक छीनकर ले गए। घटना के बाद पुलिस टीम ने किसी तरह खुद को बचाकर गंभीर घायल हुए गंभीर घायल थाना प्रभारी और आरक्षक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।
हमले की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक पन्ना निवेदिता नायडू समेत आला अधिकारी बृजपुर पहुंचे। पुलिस टीम ने हमलावरों की पहचान करने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक नायडू के अनुसार, आरोपी पंचम सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावरों की पहचान की जा रही है।
