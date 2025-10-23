एमपी में पुलिस टीम पर हमला, 50 लोगों ने किया पथराव, टीआई-आरक्षक गंभीर घायल, बंदूकें तक छीनी

मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू का कहना है कि, थाना बृजपुर में स्थित बीएनएस की धारा 105 में आरोपी पंचम सिंह यादव पिता शिव सिंह यादव को गिरफ्तार करने बुधवार शाम को बृजपुर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदोरिया के नेतृत्व में 10 पुलिसकर्मियों की एक टीम आरोपी के घर पहुंची थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद करीब 40 से 50 लोग इकट्ठे हो गए। पहले तो उन्होंने पुलिस को धमकाने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस ने किसी भी शर्त पर आरोपी को न छोड़ने की बात कही तो भीड़ में शामिल आरोपियों ने एकाएक पुलिस टीम पर पथराव कर दिया।