‘मेरी उज्जैनी…’ बच्ची का हाथ थामे अनुष्का के भाई ने शेयर की फोटो; तेज प्रताप ने कहा था- मेरा संबंध नहीं, आकाश भाटी है पिता

भाई ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो फोटो शेयर की है, वह इमोशनल है, लेकिन इसने सवालों की संख्या और बढ़ा दी है। उन्होंने बस लिखा, "मेरी उज्जैनी," और कुछ नहीं, जिससे यह साफ नहीं हो पाया कि यह अनुष्का यादव की बेटी है या कोई और। हालांकि, अनुष्का ने 8 फरवरी को एक बेटी को जन्म दिया, इसलिए माना जा रहा है कि यह उनकी बेटी है, जिसके पिता को लेकर लगातार बहस हो रही है। इस फोटो के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि परिवार अनुष्का यादव के साथ है और उन्होंने उनकी बेटी को अपना लिया है।