‘मेरी उज्जैनी…’ बच्ची का हाथ थामे अनुष्का के भाई ने शेयर की फोटो; तेज प्रताप ने कहा था- मेरा संबंध नहीं, आकाश भाटी है पिता

आकाश यादव द्वारा शेयर की गई तस्वीर और तेज प्रताप यादव
लालू यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। अनुष्का के भाई आकाश यादव ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वह एक नवजात बच्ची की उंगली पकड़े हुए दिख रहे हैं। उन्होंने यह भी लिखा, "मेरी उज्जैनी।" इस पोस्ट ने चर्चाओं की झड़ी लगा दी, क्योंकि हाल के दिनों में बच्ची के पिता को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।
भाई ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो फोटो शेयर की है, वह इमोशनल है, लेकिन इसने सवालों की संख्या और बढ़ा दी है। उन्होंने बस लिखा, "मेरी उज्जैनी," और कुछ नहीं, जिससे यह साफ नहीं हो पाया कि यह अनुष्का यादव की बेटी है या कोई और। हालांकि, अनुष्का ने 8 फरवरी को एक बेटी को जन्म दिया, इसलिए माना जा रहा है कि यह उनकी बेटी है, जिसके पिता को लेकर लगातार बहस हो रही है। इस फोटो के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि परिवार अनुष्का यादव के साथ है और उन्होंने उनकी बेटी को अपना लिया है।
इस पूरे विवाद के केंद्र में रहे तेज प्रताप यादव ने पहले ही साफ कह दिया था कि उनका अनुष्का से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा, उन्होंने सबके सामने कहा कि बच्चे का पिता कोई और है और आकाश भाटी का नाम लिया। उन्होंने दावा किया कि पटना के गोला रोड का रहने वाला आकाश भाटी अनुष्का के घर आता-जाता है और वही बच्चे का असली पिता है।
तेज प्रताप ने दावा किया था कि मई 2025 में अनुष्का यादव के साथ उनकी फोटो और पोस्ट एक साजिश के तहत वायरल की गई थी। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट से छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने राजद के 5 नेताओं पर साजिश करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी इमेज खराब करने के लिए इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है।
इस बीच, अनुष्का के भाई आकाश यादव का कहना है कि वे सच्चाई सामने लाने के लिए कानूनी मदद लेंगे। उनका दावा है कि परिवार उनकी बहन और नवजात की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि समय आने पर कई बातें सबूत के साथ पेश की जाएंगी। आकाश ने दावा किया कि उनके पास पक्के सबूत और प्रूफ हैं, जिन्हें वह जल्द ही पब्लिक करेंगे।
अनुष्का ने 8 फरवरी को पटना के कंकड़बाग में वर्सिका मदरहुड हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया के जरिए तेज प्रताप यादव को बधाई दी। यह खबर तेजी से वायरल हुई और फिर तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर साफ कहा कि उनका अनुष्का या बच्ची से कोई कनेक्शन नहीं है।
इस बीच, इस विवाद को लेकर हॉस्पिटल से जो खुलासे हुए हैं, उसने सबको चौंका दिया है। कंकड़बाग स्थित डॉ. रितु राज के हॉस्पिटल के स्लिप में अनुष्का यादव के पति की जगह तेज प्रताप यादव का नाम लिखा है। वहां के स्टाफ का भी कहना है कि अनुष्का पिछले कई महीनों से वहां इलाज के लिए आ रही थीं और दस्तावेजों में तेज प्रताप का नाम लिखा था।
