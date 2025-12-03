3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

2,192 करोड़ से बदलेगी बिहार के इस रेल लाइन की किस्मत, 4 जिलों के 13 लाख लोगों को होगा सीधा फायदा

बिहार के बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन के डबलिंग को हाल ही में मंज़ूरी मिली है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2,192 करोड़ होगी। रेल मंत्री ने संसद में सवालों के जवाब देते हुए इस बारे में ताजा जानकारी दी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 03, 2025

बिहार

यह सांकेतिक तस्वीर है (फोटो- AI)

बिहार के पटना, नालंदा, नवादा और गया जिलों के लोगों के लिए राहत और विकास की बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार से बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलखंड के दोहरीकरण की मंजूरी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह वही रूट है जिस पर रोज लाखों यात्री सफर करते हैं और जहां बढ़ते रेल ट्रैफिक के कारण लंबे समय से डबल लाइन की मांग उठ रही थी। अब इस पूरी लाइन को चौड़ा करने पर ₹2,192 करोड़ खर्च होंगे। इसके बाद इस रूट पर रेल सेवा तेज, सुरक्षित और और भी अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।

लोकसभा में दी गई जानकारी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि 104 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी मिल गई है। 2192 करोड़ की इस परियोजना को “विशेष रेल परियोजना” का दर्जा दिया गया है। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल, गिरिधारी यादव, कौशलेन्‍द्र कुमार और दिनेश चंद्र यादव के सवालों का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने बताया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सक्षम प्राधिकारी को नवंबर 2025 में अधिसूचित किया जा चुका है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि रेलवे परियोजनाओं की समयसीमा कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, तकनीकी बाधाएँ और मौसम की स्थितियाँ।

चार जिलों के 1,434 गांवों को फायदा

इस मेगा प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा लाभ स्थानीय आबादी को मिलेगा। डबल लाइन बनने के बाद पटना, नालंदा, नवादा और गया जिलों के 1,434 गांव सीधे लाभान्वित होंगे। जिससे 13.46 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे, क्योंकि ग्रामीण अपने उत्पाद तेजी से शहरों तक पहुंचा सकेंगे।

पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

यह रेलखंड बिहार के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों राजगीर, नालंदा, पावापुरी और बोधगया आदि को जोड़ता है। ऐसे में डबल लाइन बनने के बाद इन स्थलों तक पहुंचना और भी आसान होगा, जिससे बिहार का पर्यटन उद्योग नई ऊंचाई छूएगा।

पुल और यार्ड होंगे तैयार

इस रेल खंड पर 17 बड़े पुल और 282 छोटे पुल बनेंगे। इसके अलावा बख्तियारपुर, हरनौत, बिहारशरीफ, नालंदा, सिलाव, राजगीर, नटेसर और जगदीशपुर समेत कई स्टेशनों पर नए यार्ड बनेंगे। दोहरीकरण के शुरू होते ही इस रेलमार्ग की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। यात्रियों को समय की बचत, सुरक्षित यात्रा, अधिक ट्रेनों का संचालन और पर्यटन को बड़ा लाभ मिलेगा।

रेलखंड का इतिहास

  • 1903: पहली ट्रेन बख्तियारपुर–बिहारशरीफ चली
  • 1911: लाइन राजगीर तक बढ़ी
  • 1962: लाइन बड़ी गेज में बदली
  • 2010: तिलैया तक विस्तार हुआ
  • 2017: तिलैया तक विद्युतीकरण

ये भी पढ़ें

एक सेकेंड की देरी होती तो… PMCH के डॉक्टर की जान ले लेती आग! कार से उतरते ही आग का गोला बनी गाड़ी
पटना
bihar news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

indian railway

Updated on:

03 Dec 2025 05:55 pm

Published on:

03 Dec 2025 05:54 pm

Hindi News / Bihar / Patna / 2,192 करोड़ से बदलेगी बिहार के इस रेल लाइन की किस्मत, 4 जिलों के 13 लाख लोगों को होगा सीधा फायदा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.