एक सेकेंड की देरी होती तो… PMCH के डॉक्टर की जान ले लेती आग! कार से उतरते ही आग का गोला बनी गाड़ी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार में लगी आग से इतनी भीषण लपटें उठीं कि लगभग 30 फीट ऊंचा काला धुआं पूरे PMCH परिसर में फैल गया। पलभर में अस्पताल के बाहर अफरा-तफरी मच गई। सड़क पर वाहनों की कतार लग गई और गंगा पाथ पर लगभग 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूत्रों की मानें तो कार में डीज़ल लीक हो रहा था, जो इंजन स्टार्ट होते ही भभक गया।