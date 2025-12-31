बिहार में 1 जनवरी से बदल जाएंगे नियम! जमीन के मामले पूरी तरह होंगे ऑनलाइन, CO जारी करेंगे वंशावली

Bihar Bhumi: बिहार में आम लोगों को जमीन से जुड़े मामलों में जिन सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दफ्तरों के चक्कर, कागजी रिकॉर्ड और भ्रष्टाचार आदि अब जल्द ही बीते दिनों की बात हो जाएंगी। राज्य सरकार ने जमीन से जुड़े नियमों में ऐतिहासिक बदलावों की घोषणा की है। 1 जनवरी 2026 से ज़मीन से जुड़े ज्यादातर काम डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि जमीन विवादों, धोखाधड़ी और जमीन माफियाओं की गतिविधियों पर भी प्रभावी ढंग से रोक लगेगी।