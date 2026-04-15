बिहार कैबिनेट में विभागों का बंटवारा; CM सम्राट चौधरी के पास 29 विभाग, जानें विजय और विजेंद्र को क्या मिला?

इसके अलावा सम्राट चौधरी के पाद खान एवं भू-तत्व, नगर विकास एवं आवास, विधि, लघु जल संसाधन, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा रोजगार एवं कौशल विकास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन, आपदा प्रबंधन, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, सूचना प्रावैधिकी (IT), खेल, सहकारिता, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, गन्ना उद्योग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (PHED), पंचायती राज विभाग एवं अन्य वो सभी विभाग है जो किसी को आवंटित नहीं हैं।