IAS से लेकर ठेकेदार तक, बिहार टेंडर घोटाला के 7 आरोपी कौन? जिनके खिलाफ विजिलेंस को मिले सबूत

शहरी विकास और आवास विभाग के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार सिंह पर ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन प्रोजेक्ट के लिए रिशु श्री से अलग से 1 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप है। बिल आसानी से पास कराने के लिए रिशु उन्हें नियमित रूप से नकद कमीशन देते थे। विजिलेंस विभाग को इस 1 प्रतिशत कमीशन डील की पूरी जानकारी रिशु की वॉट्सऐप चैट से मिली। यह योजना ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन के काम और अन्य टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स को रिशु श्री को दिलाने के लिए बनाई गई थी। जब ED ने इस मामले में उमेश सिंह के ठिकानों पर रेड की थी, तो उनके घर से 1 करोड़ नकद बरामद हुआ था। उमेश कुमार सिंह अभी गिरफ्तार हैं।