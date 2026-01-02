Video: ‘बिहार में 20-25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां…’ BJP की महिला मंत्री के पति का विवादित बयान

मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल (फोटो-पत्रिका)
'बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं।' यह कहना है उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस शर्मनाक बयान ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस ने इस बयान को महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करने वाला, अपमानजनक और खतरनाक मानसिकता का प्रतीक बताया है। यह मामला और गंभीर हो गया क्योंकि बयान देने वाले व्यक्ति की पत्नी स्वयं महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की मंत्री हैं।
मामला उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर विधानसभा सीट से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि करीब एक हफ्ते पहले गिरधारी लाल साहू दौलाघाट क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान मंच से उन्होंने एक युवा कार्यकर्ता से उसकी उम्र और शादी को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा, “तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? तुम तो नौजवान ही हो। शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। तो फिर तुम शादी बुढ़ापे में करोगे? अभी तक तुम्हारे तीन-चार बच्चे हो जाने चाहिए थे। लड़की बिहार से ले आएंगे, वहां 20–25 हजार में मिल जाती है। चलो, हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं।” इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने इस बयान को घोर निंदनीय और शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि पूरे देश की महिलाओं और बेटियों का अपमान है। ज्योति रौतेला ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, " मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा सार्वजनिक मंच से दिया गया कथित बयान, “बिहार से 20-25 हजार रुपये में लड़कियां आसानी से मिल जाती हैं” की मैं कठोर शब्दों में निंदा करती हूं। यह बयान न केवल घोर निंदनीय और शर्मनाक है, बल्कि यह पूरे देश की महिलाओं और बच्चियों की गरिमा पर सीधा हमला है।"
उन्होंने आगे लिखा, "महिलाओं को इस प्रकार वस्तु की तरह प्रस्तुत करना मानव तस्करी, बाल विवाह और महिला शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाली मानसिकता को उजागर करता है। गंभीर बात यह है कि यह बयान उस परिवार से आया है, जिसकी सदस्य स्वयं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। यह सरकार की कथनी और करनी के बीच के अंतर को साफ तौर पर सामने लाता है। महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों पर किसी भी तरह की टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है। दोषियों को जवाबदेह ठहराना और सार्वजनिक माफी सुनिश्चित करना लोकतंत्र और संविधान की अनिवार्य मांग है।"
विवाद बढ़ने के बाद गिरधारी लाल साहू सफाई देने सामने आए। उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम के दौरान वो अपने मित्र की शादी की चर्चा कर रहे थे, उसी बात को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है और विपक्षी दल राजनीतिक लाभ के लिए इसे गलत तरीके से फैला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वे वर्षों से सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं और हर साल सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं। इतना ही नहीं अपनी पत्नी के विधानसभा क्षेत्र की माताओं-बहनों से वो राखी भी बंधवाते हैं। साथ ही यह भी कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है, तो वे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं।
