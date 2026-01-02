Video: ‘बिहार में 20-25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां…’ BJP की महिला मंत्री के पति का विवादित बयान

मामला उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर विधानसभा सीट से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि करीब एक हफ्ते पहले गिरधारी लाल साहू दौलाघाट क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान मंच से उन्होंने एक युवा कार्यकर्ता से उसकी उम्र और शादी को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा, “तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? तुम तो नौजवान ही हो। शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। तो फिर तुम शादी बुढ़ापे में करोगे? अभी तक तुम्हारे तीन-चार बच्चे हो जाने चाहिए थे। लड़की बिहार से ले आएंगे, वहां 20–25 हजार में मिल जाती है। चलो, हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं।” इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।