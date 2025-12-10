10 दिसंबर 2025,

बुधवार

पटना

बिहार से राजस्थान, बंगाल, पंजाब का सफर होगा आसान, 1675 नए रास्तों पर दौड़ेंगी बसें, गांवों को भी मिलेगी कनेक्टिविटी

Bihar News: बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य के विभिन्न शक्षरों से दूसरे राज्यों तक सफर अब और आसान होने वाला है। 1675 नए रूट पर बसें चलेंगी और गांवों को भी सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 10, 2025

sleeper bus

sleeper bus (पत्रिका फाइल फोटो)

Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। अब बिहार से दूसरे राज्यों तक सफर और आसान, सुरक्षित और सुलभ होने जा रहा है। परिवहन विभाग ने कुल 1675 नए बस रूट्स पर परिवहन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है, जिनमें बिहार के भीतर ग्रामीण और शहरी रास्ते शामिल हैं। इसके साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों के लिए भी नई बस सेवाएं शुरू होंगी। इस फैसले से बिहार के लाखों यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा, खासकर उन ग्रामीण इलाकों को, जहां अब तक बस सेवा न के बराबर थी।

ग्रामीण इलाकों से शहर तक सीधी बस सेवा

परिवहन विभाग का मानना है कि बिहार के विशाल ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शहरों तक पहुंचने में लंबी दूरी पैदल या महंगे निजी साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने 900 से अधिक नए ग्रामीण रूट्स पर बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। इन नए रूट्स से छोटे कस्बे, पंचायत क्षेत्र और प्रखंड मुख्यालय सीधे जिला और प्रमंडलीय शहरों से जुड़ जाएंगे। इससे न सिर्फ छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि इलाज, व्यापार और शिक्षा के अवसर भी आसान होंगे।

दिल्ली, पंजाब, राजस्थान तक चलेगी सीधी बस

अब बिहार से सीधे दूसरे बड़े राज्यों तक बस से जाना भी संभव होगा। परिवहन विभाग ने अंतरराज्यीय बस सेवा को PPP मॉडल के तहत विस्तार देने की योजना बनाई है। यह सेवा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) के माध्यम से संचालित होगी। नई बस सेवाएं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लिए शुरू होंगी। अब तक बिहार से दिल्ली के लिए सीधी सरकारी बस सेवा नहीं थी, लेकिन इस नई योजना के तहत यह सपना भी पूरा होने जा रहा है।

निजी कंपनियों को मिलेगा मौका

नई बस सेवाओं को लोक-निजी भागीदारी (PPP मॉडल) के तहत चलाया जाएगा। विभाग जल्द ही इसके लिए निजी ऑपरेटरों से आवेदन आमंत्रित करेगा। इससे आधुनिक बसें, बेहतर सुविधाएं और समयबद्ध सेवाओं की उम्मीद की जा रही है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ बस चलाना नहीं, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और भरोसेमंद सफर देना है।

लंबी दूरी की बसों में सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला

यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने एक और सख्त कदम उठाया है। अब 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाली हर बस में दो ड्राइवर रखना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि जो बस मालिक इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उनके बस परमिट रद्द किए जाएंगे। इस आदेश के तहत पिछले चार दिनों में ही 30 से अधिक बसों पर कार्रवाई हो चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक, एक ही ड्राइवर से लंबी दूरी की ड्राइविंग कराने पर थकावट होती है, जिससे दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दो ड्राइवर होने से सफर ज्यादा सुरक्षित होगा।

छोटे कस्बों से बड़े शहर तक आसान होगा रोजगार का रास्ता

नई बस सेवाओं से बिहार के युवाओं को भी बड़ा फायदा मिलेगा। गांवों और कस्बों से सीधे पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों तक पहुंच आसान होगी। इसके साथ ही दिल्ली, पंजाब और राजस्थान जाने वाले मजदूरों और छात्रों को भी राहत मिलेगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी योजना सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा सुधार और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए भी लागू की जा रही है।

