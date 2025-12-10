बिहार से राजस्थान, बंगाल, पंजाब का सफर होगा आसान, 1675 नए रास्तों पर दौड़ेंगी बसें, गांवों को भी मिलेगी कनेक्टिविटी

यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने एक और सख्त कदम उठाया है। अब 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाली हर बस में दो ड्राइवर रखना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि जो बस मालिक इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उनके बस परमिट रद्द किए जाएंगे। इस आदेश के तहत पिछले चार दिनों में ही 30 से अधिक बसों पर कार्रवाई हो चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक, एक ही ड्राइवर से लंबी दूरी की ड्राइविंग कराने पर थकावट होती है, जिससे दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दो ड्राइवर होने से सफर ज्यादा सुरक्षित होगा।