पटना

Bihar Politics: चुनाव हरवाने वालों पर चलेगा लालू-तेजस्वी का डंडा, भीतरघातियों की पहचान पूरी, RJD में जल्द बड़े नामों पर गिरेगी गाज

Bihar Politics: राजद की करारी हार के बाद अब भीतरघातियों की पहचान पूरी हो चुकी है। समीक्षा बैठक पूरी होने के बाद अब पार्टी में बड़े नामों पर जल्द कार्रवाई की तैयारी है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 10, 2025

Bihar politics

लालू यादव और तेजस्वी यादव (फ़ोटो-फेसबुक)

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल में अंदरूनी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी पूरी हो चुकी है। पार्टी नेतृत्व ने चुनाव हरवाने वाले भीतरघातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक, अगले कुछ ही दिनों में पार्टी से जुड़े कई बड़े नामों पर गाज गिर सकती है। इस सख्त एक्शन की कमान सीधे पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाथ में है।

प्रमंडलवार समीक्षा बैठकों का दौर हुआ पूरा

बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को किन कारणों से हार का सामना करना पड़ा, इसकी गहन समीक्षा के लिए पार्टी ने प्रमंडलवार बैठकें आयोजित की थीं। ये बैठकें मंगलवार को पटना प्रमंडल की अंतिम समीक्षा बैठक के साथ पूरी हो गईं। इससे पहले सभी प्रमंडलों में पार्टी के प्रदेश, जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के साथ विस्तृत मंथन किया गया।

विशेषज्ञ समिति ने सौंप दी रिपोर्ट

राजद द्वारा गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने अपनी औपचारिक समीक्षा रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दी है। यह रिपोर्ट अब पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर उन नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की पहचान की गई है, जिन पर चुनाव के दौरान भीतरघात करने, निष्क्रिय रहने या विरोधी दलों की मदद करने के आरोप हैं।

जल्द शुरू होगा अनुशासनात्मक एक्शन

पार्टी सूत्रों का कहना है कि समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित लोगों पर जल्द ही अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसमें पार्टी पद से हटाना, प्राथमिक सदस्यता से निष्कासन और चुनावी जिम्मेदारियों से वंचित करना जैसे बड़े कदम शामिल हो सकते हैं।

पटना प्रमंडल की बैठक में क्या हुआ?

मंगलवार को पटना में हुई अंतिम समीक्षा बैठक में पटना प्रमंडल के जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में खास तौर पर यह बिंदु सामने आया कि कई क्षेत्रों में संगठनात्मक कमजोरी और भीतर से समर्थन न मिलने के कारण पार्टी को सीधी क्षति पहुंची।

लालू-तेजस्वी का सख्त संदेश

पार्टी नेतृत्व ने साफ संकेत दे दिया है कि अब संगठन में गद्दारी और दोगली राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होगी। तेजस्वी यादव पहले ही कई मंचों से कह चुके हैं कि जो नेता जनता और पार्टी के भरोसे को तोड़ेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं लालू प्रसाद यादव भी संगठन को दोबारा मजबूती देने के लिए निर्दय लेकिन जरूरी फैसले लेने के मूड में हैं।

Bihar news

RJD

Published on:

10 Dec 2025 09:42 am

Bihar Politics: चुनाव हरवाने वालों पर चलेगा लालू-तेजस्वी का डंडा, भीतरघातियों की पहचान पूरी, RJD में जल्द बड़े नामों पर गिरेगी गाज

