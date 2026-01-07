हिजाब विवाद: 23 दिन बाद नुसरत परवीन ने ज्वाइन की नौकरी, झारखंड का 3 लाख रुपये का ऑफर ठुकराया

यह पूरा मामला 15 दिसंबर को सामने आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में आयुष डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे थे। जब नुसरत परवीन को स्टेज पर बुलाया गया, तो मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत के दौरान उनके हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा, "यह क्या है?" और फिर उसे अपने हाथ से हटा दिया। स्टेज पर मौजूद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक नुसरत सार्वजनिक रूप से असहज हो चुकी थीं। घटना के तुरंत बाद, यह मामला राजनीतिक और धार्मिक बहस में बदल गया।