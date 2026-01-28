IMD Alert: 29-30 जनवरी को बिहार में आंधी-बारिश का खतरा, ठंड फिर दिखाएगी तेवर

IMD Rain Alert- File photo- Patrika
IMD Alert: बिहार का मौसम एक बार फिर तेजी से बदलने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 29 और 30 जनवरी के लिए राज्य के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इन दो दिनों में बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। इसके बाद तापमान में गिरावट की उम्मीद है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बदलाव में जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे राज्य के मौसम में अस्थिरता आ रही है।
IMD पटना के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। खासकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सीवान जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इन जिलों के निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की साफ चेतावनी दी है, क्योंकि बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा।
बारिश के साथ-साथ घना कोहरा भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। 29 और 30 जनवरी को सुबह और देर रात के घंटों में उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने की संभावना है। इससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। पिछले 24 घंटों में, राज्य में सबसे कम विजिबिलिटी गया में 300 मीटर दर्ज की गई।
तापमान के बारे में, मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पूरे राज्य में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि, उसके बाद के अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। वहीं, अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की उम्मीद है। उसके बाद, न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ठंड बनी रहेगी।
पिछले 24 घंटों में, राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। सबसे कम न्यूनतम तापमान समस्तीपुर में 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार में न्यूनतम तापमान 6.8 से 17.9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। तापमान में इस उतार-चढ़ाव के कारण लोगों को दिन और रात दोनों समय ठंड लग रही है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बिहार में मौसम में अचानक बदलाव का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है। उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय यह मौसम प्रणाली अपने साथ नमी ला रही है, और इसका असर बिहार के उत्तरी और मध्य भागों में ज़्यादा महसूस हो रहा है। नमी बढ़ने से बादल छा गए हैं, जिससे बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ रहे हैं। रात के तापमान में गिरावट और नमी बढ़ने से सुबह और शाम को ज़्यादा ठंड लग रही है।
राजधानी पटना में सुबह हल्की धुंध रहने की उम्मीद है। दिन में धूप निकलने से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन हवा ठंडी रहेगी। पिछले 24 घंटों में पटना में अधिकतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देर शाम और सुबह के समय ठंड सबसे ज़्यादा महसूस हुई, और दिन में भी ठंड से पूरी तरह राहत नहीं मिली।
