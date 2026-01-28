IMD Alert: 29-30 जनवरी को बिहार में आंधी-बारिश का खतरा, ठंड फिर दिखाएगी तेवर

IMD Alert: बिहार का मौसम एक बार फिर तेजी से बदलने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 29 और 30 जनवरी के लिए राज्य के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इन दो दिनों में बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। इसके बाद तापमान में गिरावट की उम्मीद है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बदलाव में जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे राज्य के मौसम में अस्थिरता आ रही है।