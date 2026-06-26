बिहार पुलिस की तलाशी लेने वाले गैंगस्टर सोनू-मोनू के घर 4 थानों की छापेमारी, पिता प्रमोद सिंह गिरफ्तार

बाढ़ एसडीपीओ रामकृष्ण ने बताया कि गिरफ्तार प्रमोद सिंह लंबे समय से पुलिस की पकड़ से फरार चल रहे थे और उनकी यह गिरफ्तारी पचमहला थाना कांड संख्या 27/26 के आलोक में की गई है। 23 मार्च को अवैध बालू खनन की गुप्त सूचना पर पचमहला पुलिस ने गंगा घाट पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने एक अपराधी को हथियार के साथ दबोचा था और मौके से एक मोटरसाइकिल जब्त की थी। आरोप है कि अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने 15-20 लोगों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, उनके साथ बदसलूकी की, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की और जब्त की गई बाइक को जबरन पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर भाग गए थे।