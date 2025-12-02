स्ट्रीट लाइट बुझाई, जाल बिछाया… और दोस्त की पत्नी को उतारा मौत के घाट, पटना में खौफनाक वारदात

मृतक महिला की फ़ाइल फोटो और उसका घर
Bihar Crime: पटना के राजीव नगर रोड नंबर 25D से सोमवार देर रात एक सनसनीखेज हत्या की खबर ने पूरे इलाके को दहला दिया। शराब के अवैध कारोबार में पैसों के विवाद की वजह से दो आरोपियों ने अपने ही दोस्त की पत्नी को ईंट-पत्थर से कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने आसपास की स्ट्रीट लाइटें बंद कर अंधेरा बनाया, ताकि पहचान न हो सके।
घटना सोमवार रात लगभग 8:15 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, मेघनाथ साह की पत्नी प्रियंका (25 वर्ष) की हत्या उसके पति के दो दोस्तों प्रकाश उर्फ जेपी और लालू उर्फ मुखिया ने की है। दोनों फिलहाल फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
जानकारी के अनुसार, समस्तीपुर के जंदाहा (गांव तीसवाड़ा) का रहने वाला मेघनाथ साह पिछले 6 साल से पटना के राजीव नगर में रह रहा था। पहले वह पेंटर का काम करता था, लेकिन बाद में तेज़ कमाई के चक्कर में शराब के अवैध धंधे में उतर गया। इसी कारोबार में उसकी दोस्ती पालीगंज के रहने वाले प्रकाश और लालू से हुई, जो पटना के इंद्रपुरी में किराए के घर में शराब बेचते थे।
तीनों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर सोमवार शाम इंद्रपुरी में विवाद हुआ। मेघनाथ साह के अनुसार, दोनों ने पैसे न देने पर धमकी देते हुए कहा, “शराब के पैसे दे नहीं तो मार देंगे।” विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट तक की नौबत आ गई। इसके बाद आरोपी मेघनाथ के घर राजीव नगर पहुंचे, जहां उसकी पत्नी अकेली थी।
स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी रात में आसपास की स्ट्रीट लाइटें बंद कर अंधेरा कर दिया। फिर उन्होंने प्रियंका को घर से बाहर बुलाया और ईंट-पत्थर से हमला कर बुरी तरह कुचल दिया। गंभीर हालत में घायल प्रियंका को IGIMS ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात की जगह के पास के मकान में रहने वाले एक बुजुर्ग ने बताया कि मेघनाथ के घर रात में अक्सर लोगों का आना-जाना रहता था। कई बार पुलिस भी आती थी।
राजीव नगर थानाध्यक्ष सोनू कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पटना और पालीगंज में लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस के अनुसार, मेघनाथ साह भी शराब के अवैध कारोबार में कई बार जेल जा चुका है और उस पर पहले भी कई मामले लंबित हैं।
पुलिस पूरे मामले की कई एंगल से जांच कर रही है, जिसमें पैसों के लेनदेन, शराब माफिया नेटवर्क और पहले से दर्ज मामलों का कनेक्शन मुख्य रूप से देखा जा रहा है। प्रियंका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिणाम आने के बाद और खुलासे होने की संभावना है।
