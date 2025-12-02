Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

स्ट्रीट लाइट बुझाई, जाल बिछाया… और दोस्त की पत्नी को उतारा मौत के घाट, पटना में खौफनाक वारदात

Bihar Crime: पटना के राजीव नगर में शराब के पैसों के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। आरोपियों ने पहले स्ट्रीट लाइटें बंद कीं, फिर दोस्त की पत्नी को घर से बाहर बुलाकर ईंट-पत्थर से मार डाला। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 02, 2025

bihar crime

मृतक महिला की फ़ाइल फोटो और उसका घर

Bihar Crime: पटना के राजीव नगर रोड नंबर 25D से सोमवार देर रात एक सनसनीखेज हत्या की खबर ने पूरे इलाके को दहला दिया। शराब के अवैध कारोबार में पैसों के विवाद की वजह से दो आरोपियों ने अपने ही दोस्त की पत्नी को ईंट-पत्थर से कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने आसपास की स्ट्रीट लाइटें बंद कर अंधेरा बनाया, ताकि पहचान न हो सके।

घटना सोमवार रात लगभग 8:15 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, मेघनाथ साह की पत्नी प्रियंका (25 वर्ष) की हत्या उसके पति के दो दोस्तों प्रकाश उर्फ जेपी और लालू उर्फ मुखिया ने की है। दोनों फिलहाल फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

शराब के अवैध कारोबार में हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, समस्तीपुर के जंदाहा (गांव तीसवाड़ा) का रहने वाला मेघनाथ साह पिछले 6 साल से पटना के राजीव नगर में रह रहा था। पहले वह पेंटर का काम करता था, लेकिन बाद में तेज़ कमाई के चक्कर में शराब के अवैध धंधे में उतर गया। इसी कारोबार में उसकी दोस्ती पालीगंज के रहने वाले प्रकाश और लालू से हुई, जो पटना के इंद्रपुरी में किराए के घर में शराब बेचते थे।

तीनों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर सोमवार शाम इंद्रपुरी में विवाद हुआ। मेघनाथ साह के अनुसार, दोनों ने पैसे न देने पर धमकी देते हुए कहा, “शराब के पैसे दे नहीं तो मार देंगे।” विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट तक की नौबत आ गई। इसके बाद आरोपी मेघनाथ के घर राजीव नगर पहुंचे, जहां उसकी पत्नी अकेली थी।

अंधेरा कर पत्नी को घर से बाहर बुलाया

स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी रात में आसपास की स्ट्रीट लाइटें बंद कर अंधेरा कर दिया। फिर उन्होंने प्रियंका को घर से बाहर बुलाया और ईंट-पत्थर से हमला कर बुरी तरह कुचल दिया। गंभीर हालत में घायल प्रियंका को IGIMS ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात की जगह के पास के मकान में रहने वाले एक बुजुर्ग ने बताया कि मेघनाथ के घर रात में अक्सर लोगों का आना-जाना रहता था। कई बार पुलिस भी आती थी।

पुलिस की कार्रवाई जारी

राजीव नगर थानाध्यक्ष सोनू कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पटना और पालीगंज में लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस के अनुसार, मेघनाथ साह भी शराब के अवैध कारोबार में कई बार जेल जा चुका है और उस पर पहले भी कई मामले लंबित हैं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

पुलिस पूरे मामले की कई एंगल से जांच कर रही है, जिसमें पैसों के लेनदेन, शराब माफिया नेटवर्क और पहले से दर्ज मामलों का कनेक्शन मुख्य रूप से देखा जा रहा है। प्रियंका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिणाम आने के बाद और खुलासे होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

बिहार में सुबह-सुबह मुठभेड़, वांटेड अपराधी शिकारी राय का हाफ एनकाउंटर, फायरिंग में SI भी घायल
पटना
CG News: व्यापारी को लापरवाही पड़ी भारी! पिस्टल से चली गोली, इलाके में मचा हड़कंप, जानें मामला...

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

crime

crime news

crimenews

Published on:

02 Dec 2025 02:31 pm

Hindi News / Bihar / Patna / स्ट्रीट लाइट बुझाई, जाल बिछाया… और दोस्त की पत्नी को उतारा मौत के घाट, पटना में खौफनाक वारदात

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.