जमानत के दो दिन बाद फिर गिरफ्तार हुआ साइको किलर, पिता के कातिल को मारी थीं 32 गोलियां, 20 से ज्यादा हत्याओं का आरोप

अविनाश श्रीवास्तव कुछ ही दिन पहले भागलपुर जेल से जमानत पर बाहर निकला था। इससे पहले वह लंबे समय तक पटना के बेऊर जेल में बंद था। जेल के अंदर ही उसने पटना सिटी के एक बड़े कारोबारी की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी थी। चुनाव के दौरान सुरक्षा कारणों से उसे बेऊर जेल से भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया था। दो दिन पहले ही रिहा होने के बाद वह सीधे पटना पहुंचा और चौक थाना क्षेत्र के शिकारपुर नालापार इलाके में अपने गुर्गों के साथ मीटिंग करने लगा। इसी बीच वरीय पुलिस अधिकारियों को इनपुट मिला कि कुख्यात अविनाश किसी बड़ी वारदात की तैयारी में है। इंटेलिजेंस इनपुट मिलते ही पुलिस अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई और संदिग्ध जगह पर छापेमारी की योजना बनी।