Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

जमानत के दो दिन बाद फिर गिरफ्तार हुआ साइको किलर, पिता के कातिल को मारी थीं 32 गोलियां, 20 से ज्यादा हत्याओं का आरोप

Bihar News: पटना पुलिस ने कुख्यात ‘साइको किलर’ अविनाश श्रीवास्तव को अवैध हथियार के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया। जमानत पर जेल से बाहर आने के दो दिन बाद ही वह पटना सिटी के एक बड़े कारोबारी की हत्या की साजिश रच रहा था। अविनाश पर 20 से अधिक हत्याओं का आरोप है और वह पिता की हत्या का बदला लेने के बाद अपराध की दुनिया में उतरा था।

4 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 01, 2025

bihar news

गिरफ्तार हुआ साइको किलर (फोटो सोर्स-AI)

Bihar News: बिहार के अपराध जगत में साइको किलर के नाम से मशहूर कुख्यात क्रिमिनल अविनाश श्रीवास्तव एक बार फिर पटना पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसे चौक शिकारपुर नालापार इलाके से गैर-कानूनी हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, वह पटना सिटी के एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या की साजिश रच रहा था और मौके पर ही अपने गैंग के साथ केस की प्लानिंग कर रहा था।

जमानत पर छूटते ही रचने लगा नई साजिश

अविनाश श्रीवास्तव कुछ ही दिन पहले भागलपुर जेल से जमानत पर बाहर निकला था। इससे पहले वह लंबे समय तक पटना के बेऊर जेल में बंद था। जेल के अंदर ही उसने पटना सिटी के एक बड़े कारोबारी की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी थी। चुनाव के दौरान सुरक्षा कारणों से उसे बेऊर जेल से भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया था। दो दिन पहले ही रिहा होने के बाद वह सीधे पटना पहुंचा और चौक थाना क्षेत्र के शिकारपुर नालापार इलाके में अपने गुर्गों के साथ मीटिंग करने लगा। इसी बीच वरीय पुलिस अधिकारियों को इनपुट मिला कि कुख्यात अविनाश किसी बड़ी वारदात की तैयारी में है। इंटेलिजेंस इनपुट मिलते ही पुलिस अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई और संदिग्ध जगह पर छापेमारी की योजना बनी।

चौक शिकारपुर में घेराबंदी, खदेड़कर पकड़ा गया

पुलिस टीम जैसे ही मौके पर पहुँची, अविनाश और उसके साथ मौजूद कुछ अपराधियों को भनक लग गई। अंधेरे और गली-कूचों का फायदा उठाकर उसके साथी भागने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर अविनाश को खदेड़कर पकड़ लिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। साथ ही कुछ मोबाइल फोन और अन्य संदिग्ध सामान भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जब्त मोबाइलों के डेटा से गिरोह के नेटवर्क, सुपारी, पुराने संपर्कों और फंडिंग की जानकारी मिल सकती है।

जामिया से MCA, फिर अपराध की अंधेरी दुनिया

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, अविनाश श्रीवास्तव पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र स्थित एमआईजी कॉलोनी रोड नंबर-30 का मूल निवासी है। फिलहाल उसका पता सीढ़ी घाट, पटना सिटी बताया जाता है। कागज़ों पर यह कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से MCA (मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन) की डिग्री लेने वाला एक पढ़ा-लिखा शख्स है। डिग्री के बाद वह इन्फोसिस कंपनी में लगभग 40 हजार रुपये महीने की नौकरी करता था। परिवार की स्थिति संभल रही थी, करियर ट्रैक पर था, लेकिन साल 2002 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी।

पिता की हत्या और अपराध जगत में एंट्री

साल 2002 में हाजीपुर में उसके पिता और तत्कालीन एमएलसी ललन श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात ने अविनाश को भीतर तक तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक, पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खाकर उसने हथियार उठा लिए और यहीं से उसके साइको किलर’ बनने की कहानी शुरू हुई।

32 गोलियां मारी, तीन घंटे लाश के पास बैठा रहा

पुलिस फाइलों के मुताबिक, साल 2003 में अविनाश ने अपने पिता के हत्यारोपी मोइन खां उर्फ पप्पू खां को हाजीपुर में दिनदहाड़े गोलियों से भून दिया। बताया जाता है कि उसने मोइन पर 32 गोलियां दागीं। घटना के बाद अविनाश करीब तीन घंटे तक लाश के पास बैठा रहा, जबकि इलाके में दहशत का माहौल था और कोई भी शव के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था।

बदले की आग से सीरियल किलिंग तक

पुलिस के अनुसार, मोइन की हत्या के बाद अविनाश ने यहीं पर रुकना नहीं चुना। उसने अपने पिता की हत्या में शामिल अन्य लोगों को भी एक-एक कर निशाना बनाया। बताया जाता है कि 6 के करीब आरोपितों को उसने अलग-अलग जगहों पर मार गिराया। इसी दौरान उसने हाजीपुर, पटना, वैशाली और आसपास के इलाकों को अपना गिरोह क्षेत्र बना लिया। लूट, रंगदारी, सुपारी किलिंग जैसे अपराध उसके गैंग के पोर्टफोलियो में शामिल हो गए।

डिप्टी मेयर के पति सहित कई बड़े नामों की हत्या में आरोपित

पुलिस का कहना है कि अविनाश का नाम कई हाई-प्रोफाइल हत्याकांडों में सामने आ चुका है। बताया जाता है कि उसने पटना की तत्कालीन डिप्टी मेयर अमरावती देवी के पति दीना गोप को AK-47 से भून दिया था। इसके अलावा वह कई अन्य हत्याओं में भी आरोपित है। पुलिस स्रोतों के मुताबिक, बिहार में 20 से अधिक हत्याओं में उसका नाम जुड़ा है।

गूगल में मेरा नाम सर्च करो वाला डायलॉग

साल 2016 में हाजीपुर के महुआ थाना क्षेत्र स्थित हरपुर बेलवा के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चोरी की कोशिश करते हुए अविनाश पकड़ा गया। वह गैस कटर की मदद से बैंक की जाली और ताले काटने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की गश्ती टीम ने रात में उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने उससे उसका परिचय, बैकग्राउंड और आपराधिक इतिहास पूछा तो उसने बेहद ठंडे और आत्मविश्वासी लहजे में कहा, “गूगल में सर्च करिए, सब मिल जाएगा।” पुलिस ने जब इंटरनेट पर उसकी क्राइम हिस्ट्री देखी तो कई अधिकारी दंग रह गए।

मां भी बनी साथी, सिलीगुड़ी तक पहुंची कहानी

जब उसकी लगातार हत्याओं के बाद पुलिस की घेराबंदी तेज हुई, तो उसकी मां उसे लेकर सिलीगुड़ी चली गई। लेकिन वहां से भी वह पूरी तरह शांत नहीं बैठा। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि बीच-बीच में वह बिहार लौटकर हत्या, लूट और चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देता रहा। कई मामलों में यह भी आरोप लगे कि उसकी मां संपर्क साधने, क्लाइंट से डील करने और ‘सुपारी’ तय करने में मदद करती थी, हालांकि इस पर अलग-अलग केस में अलग-अलग स्तर पर जांच चलती रही। इससे पहले अविनाश को 26 सितंबर 2020 को रक्सौल से भी गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त वह नेपाल भागने की फिराक में था। उसके पास से अवैध हथियार और संदिग्ध सामान बरामद हुआ था।

ये भी पढ़ें

‘कागज गलत हुआ तो कार्रवाई होगी’ लालू यादव के लग्ज़री बंगले के लिए किसने कह दी बड़ी बात?
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

01 Dec 2025 03:32 pm

Hindi News / Bihar / Patna / जमानत के दो दिन बाद फिर गिरफ्तार हुआ साइको किलर, पिता के कातिल को मारी थीं 32 गोलियां, 20 से ज्यादा हत्याओं का आरोप

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.