संतोष के नाम पर चलती थीं कंपनियां, ऋतंभरा के नाम करोड़ों की संपत्ति; रिशु श्री की पत्नी पर भी अब ED का शिकंजा

बताया जा रहा है कि ED का समन मिलने पर कॉन्ट्रैक्टर रिशु श्री घबरा गया था। यह महसूस करते हुए कि कानून का शिकंजा उस पर कस रहा है, उसने जांच को प्रभावित करने की एक हताश और नाकाम कोशिश की। सूत्रों के अनुसार, रिशु श्री ने जांच कर रहे ED अधिकारी के पर्सनल मोबाइल नंबर पर लालच देने वाला एक बहुत ही भावुक मैसेज भेजा। मैसेज में, रिशु श्री ने जांच अधिकारी और उनके परिवार का साथ देने का वादा किया और हर तरह की मदद की पेशकश की। जब उसे एहसास हुआ कि अधिकारी इन प्रस्तावों से नहीं पिघले, तो उसने सहानुभूति पाने और दबाव बनाने के लिए आत्महत्या की धमकी देने का सहारा लिया। हालांकि, जांच एजेंसी ने इन हथकंडों को नजरअंदाज किया और अपनी जांच जारी रखी।