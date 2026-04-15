साइडलाइन हुए नीतीश कुमार? शपथ ग्रहण के पोस्टर पर मचा बवाल, रोहिणी ने भाजपा को बताया गिरगिट

बिहार में सत्ता का केंद्र अब आधिकारिक तौर पर बदल गया है और अब यह BJP के हाथों में है। मंगलवार को NDA विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने बुधवार सुबह 11:00 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जारी किए गए एक पोस्टर ने गठबंधन की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पोस्टर को लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक साथ BJP और नीतीश कुमार दोनों पर निशाना साधा है।