एक सेकंड की देरी होती तो चली जाती जान… भागलपुर स्टेशन पर RPF के ASI बने फरिश्ता, चलती ट्रेन से महिला को खींचकर बचाया

भागलपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने पलभर के लिए हर किसी की सांसें थाम दीं। ट्रेन संख्या 13410 किउल-मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसे ही प्लेटफॉर्म से रवाना होने लगी, उसी दौरान 33 वर्षीय महिला यात्री सोनी देवी जल्दबाज़ी में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगीं। तभी एक हल्की सी चूक हुई, उनका पैर फिसला और वह सीधा ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच खतरनाक गैप में गिरने लगी। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों की चीख निकल गई, कुछ पल के लिए हर किसी की सांसें थम गईं। हालात ऐसे थे कि एक सेकंड की भी देरी उनकी जान ले सकती थी।