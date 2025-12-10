10 दिसंबर 2025,

बुधवार

पटना

एक सेकंड की देरी होती तो चली जाती जान… भागलपुर स्टेशन पर RPF के ASI बने फरिश्ता, चलती ट्रेन से महिला को खींचकर बचाया

भागलपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाज़ी एक महिला यात्री के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन ऐन वक्त पर वर्दी में खड़े एक फरिश्ते ने उसे मौत के मुंह से खींच लिया। इस घटना का CCTV फूटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 10, 2025

भागलपुर रेलवे स्टेशन

महिला को बचाता RPF जवान (फोटो- वीडियो ग्रैब )

भागलपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने पलभर के लिए हर किसी की सांसें थाम दीं। ट्रेन संख्या 13410 किउल-मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसे ही प्लेटफॉर्म से रवाना होने लगी, उसी दौरान 33 वर्षीय महिला यात्री सोनी देवी जल्दबाज़ी में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगीं। तभी एक हल्की सी चूक हुई, उनका पैर फिसला और वह सीधा ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच खतरनाक गैप में गिरने लगी। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों की चीख निकल गई, कुछ पल के लिए हर किसी की सांसें थम गईं। हालात ऐसे थे कि एक सेकंड की भी देरी उनकी जान ले सकती थी।

वर्दी में फरिश्ता बनकर पहुंचे ASI संजीव कुमार झा

इसी बीच प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर तैनात संजीव कुमार झा ने हालात को भांपते ही बिना एक पल गंवाए दौड़ लगा दी। जान की परवाह किए बिना उन्होंने झपट्टा मारकर गिरती महिला का हाथ थाम लिया और पूरी ताकत लगाकर उन्हें प्लेटफॉर्म की तरफ खींच लिया। महिला का आधा शरीर ट्रेन के नीचे जाने ही वाला था, लेकिन ASI की फुर्ती ने उसके प्राण बचा लिए। पूरी घटना महज कुछ सेकंड में घटी, लेकिन उन सेकंडों ने एक परिवार को उजड़ने से बचा लिया।

CCTV में कैद हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना

स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि अगर ASI संजीव कुमार झा एक पल भी देरी करते, तो महिला सीधे ट्रेन के पहियों के नीचे आ जाती। वीडियो वायरल होने के बाद लोग RPF जवान की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। घटना के बाद सोनी देवी और उनके पति मनीष कुमार की आंखों में आंसू थे। दोनों ने हाथ जोड़कर RPF जवान का आभार जताया। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने भी तालियों की गूंज के साथ ASI की बहादुरी की खुलकर सराहना की।

सावधानी ही है सबसे बड़ी सुरक्षा

रेल प्रशासन की ओर से एक बार फिर यात्रियों से अपील की गई है कि चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें। थोड़ी सी जल्दबाज़ी जानलेवा साबित हो सकती है। इस घटना में सौभाग्य से एक बहादुर जवान समय पर मौजूद था, लेकिन हर बार किस्मत ऐसा मौका नहीं देती।

संबंधित विषय:

Bihar news

वायरल वीडियो

Published on:

10 Dec 2025 01:43 pm

Hindi News / Bihar / Patna / एक सेकंड की देरी होती तो चली जाती जान… भागलपुर स्टेशन पर RPF के ASI बने फरिश्ता, चलती ट्रेन से महिला को खींचकर बचाया

