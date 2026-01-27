Bihar Politics: ‘राहुल गांधी सबसे डरपोक नेता’ वाले बयान के बाद बवाल, शकील अहमद के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा

हाल ही में एक इंटरव्यू में शकील अहमद ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए कहा था कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के अंदर मजबूत और लोकप्रिय लीडरशिप पसंद नहीं है और उन्हें इनसिक्योरिटी महसूस होती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी की पार्टी में अपने लोगों को बढ़ावा देने की आदत की वजह से अनुभवी नेताओं को किनारे किया जा रहा है। इस बयान के सामने आते ही शकील अहमद का विरोध तेज हो गया और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की बात भी सामने आई।