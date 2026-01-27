27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Politics: ‘राहुल गांधी सबसे डरपोक नेता’ वाले बयान के बाद बवाल, शकील अहमद के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा

Bihar News: पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी को डरपोक नेता कहा, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। वहीं अब शकील अहमद ने अपने ऊपर संभावित हमलों को लेकर चिंता जताई है, जिसके बाद उनके घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 27, 2026

bihar politics

शकील अहमद के घर बढ़ाई गई सुरक्षा (फ़ोटो- पत्रिका)

Bihar politics: कांग्रेस नेतृत्व पर तीखे हमलों के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. शकील अहमद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राहुल गांधी को 'सबसे डरपोक और असुरक्षित नेता' बताए जाने वाले बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया। इसी बीच शकील अहमद ने अपने पटना और मधुबनी स्थित आवासों पर संभावित हमले की आशंका जताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। इसके बाद पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके घर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है।

क्या कहा था शकील अहमद ने

हाल ही में एक इंटरव्यू में शकील अहमद ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए कहा था कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के अंदर मजबूत और लोकप्रिय लीडरशिप पसंद नहीं है और उन्हें इनसिक्योरिटी महसूस होती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी की पार्टी में अपने लोगों को बढ़ावा देने की आदत की वजह से अनुभवी नेताओं को किनारे किया जा रहा है। इस बयान के सामने आते ही शकील अहमद का विरोध तेज हो गया और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की बात भी सामने आई।

बढ़ाई गई सुरक्षा

इसी बीच शकील अहमद ने दावा किया कि कांग्रेस के पुराने साथियों से उन्हें गुप्त सूचना मिली है कि उनके घर पर हमला हो सकता है। उन्होंने यह जानकारी बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। थाने से निर्देश मिलने के बाद शकील अहमद के आवास पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा विरोध - शकील अहमद

शकील अहमद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के इशारे पर युवा कांग्रेस के लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका विरोध राहुल गांधी से है, कांग्रेस पार्टी से नहीं। उन्होंने कहा, "हम तीन पीढ़ियों से कांग्रेसी हैं। पार्टी हमारी है, लेकिन नेतृत्व की आलोचना करना अपराध नहीं होना चाहिए।"

राहुल गांधी साइडलाइन हो जाएंगे -शकील अहमद

कांग्रेस लीडरशिप और नेहरू-गांधी परिवार पर कमेंट करते हुए शकील अहमद ने कहा कि अगर परिवार का कोई और सदस्य पार्टी की कमान संभालता है, तो राहुल गांधी अपने आप साइडलाइन हो जाएंगे। बिहार में कांग्रेस पार्टी की हार के कारणों के बारे में बात करते हुए शकील अहमद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने चुनावों के दौरान ऊंची जातियों के खिलाफ बयान दिए, जो नुकसानदायक साबित हुए।

ये भी पढ़ें

Bihar News: पटना के होटल में ब्रिटिश अफसर की मौत, कमरा नंबर 103 में क्या हुआ? Wifi के लिए किया था आखिरी कॉल
पटना
bihar news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राहुल गांधी

Published on:

27 Jan 2026 03:00 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: ‘राहुल गांधी सबसे डरपोक नेता’ वाले बयान के बाद बवाल, शकील अहमद के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.