4 अक्टूबर को CG आ रहे अमित शाह, सोशल मीडिया में लिखा- बस्तर दशहरे में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं… PM को भी मिला न्यौता

Bastar Dussehra: छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा महोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है। नई दिल्ली में बस्तर दशहरा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भेंट कर उन्हें महोत्सव के प्रमुख आयोजनों में से एक मुरिया दरबार में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया। यह निमंत्रण बस्तर के सांसद एवं दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें मांझी-चालकी एवं अन्य मेबरान भी शामिल थे।