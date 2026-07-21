टकसाल से आपकी जेब तक, आखिर कैसे शुरू हुआ भारतीय सिक्कों का सफर?

Indian Coins History: जेब में पड़े सिक्कों पर शायद ही कभी हमारी नजर ठहरती हो। वे कभी सब्जी वाले के हाथ चले जाते हैं, कभी मंदिर की दानपेटी में, तो कभी किसी बच्चे की गुल्लक में खनकते सुनाई देते हैं। लेकिन ये छोटे-छोटे सिक्के आपके हाथ तक पहुंचने से पहले एक लंबा और बेहद व्यवस्थित सफर तय करते हैं। इस सफर में भारत सरकार, सरकारी टकसाल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बैंकिंग प्रशासन की अहम भूमिका होती है। यह यात्रा धातु के एक साधारण टुकड़े से शुरू होकर करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के लेन-देन तक पहुंचती है। क्या आप भी जानना चाहते हैं इन सिक्कों का रोचक इतिहास और निर्माण की शुरुआत का हर एक फैक्ट?