Success Story : लक्ष्मी ने अपनी मेहनत से खरीदी जमीन, कर्ज लेकर शुरू किया कारोबार, लिख डाली आत्मनिर्भरता की इबारत

आज गांव में खेती की तकनीक, आजीविका और सरकारी योजनाओं पर चर्चा होती है तो लक्ष्मी अपनी बात मजबूती से रखती हैं। उनका मानना है कि महिलाओं को केवल काम करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें अपनी कमाई खर्च करने, नए काम शुरू करने और संपत्ति खरीदने के फैसले लेने का अधिकार भी मिलना चाहिए। दिवाली पर घरों में जलने वाले दीपक समृद्धि का प्रतीक हैं। लक्ष्मी की कहानी बताती है कि असली समृद्धि तब आती है, जब घर की महिला केवल परिवार के लिए मेहनत करने वाली सदस्य न रहकर आर्थिक फैसलों में भागीदार और संपत्ति की अधिकारिणी भी बने। इस दिवाली उनकी कहानी एक सवाल भी छोड़ती है- जब खेत में महिला की मेहनत बराबर है, तो जमीन के कागजों में उसका नाम बराबर क्यों नहीं?