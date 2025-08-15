Janmashtami 2025: भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी समाज में प्रचलित 5 प्रमुख भ्रांतियां, आइए यहां समझते हैं उनकी सही व्याख्या

5 Myths about Lord Krishna and the reality: श्रीकृष्ण के जीवन में रासलीला को अक्सर गलत तरीके से समझा जाता है। कुछ लोग इसे स्त्रियों के प्रति आकर्षण के रूप में देखते हैं, जबकि सच यह है कि गोपियों के साथ उनका संबंध आत्मा और परमात्मा के प्रेम का प्रतीक है। भागवत महापुराण में वर्णित रासलीला सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि भक्ति के चरम का अनुभव है, जिसमें भक्त अपने अहंकार, लोभ और भय को त्यागकर ईश्वर में लीन हो जाता है। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम निःस्वार्थ, निष्काम और पूर्ण समर्पण का उदाहरण है। इस प्रेम में शरीर का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन है। इसलिए कृष्ण को स्त्री-लोलुप कहना न केवल उनके दिव्य स्वरूप का अपमान है, बल्कि रासलीला के गहरे आध्यात्मिक संदेश की अनदेखी भी है। हमें रासलीला को एक दिव्य संवाद और प्रेम के सर्वोच्च रूप के रूप में समझना चाहिए।