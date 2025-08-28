Bangladesh Rape Cases: बच्चियों के यौन शोषण के मामले बढ़े, लड़कों के साथ कुकर्म के केस भी, हैप्पीनेस इंडेक्स रैकिंग में फिसला

बांग्लादेश के मगुरा में आठ साल की एक बच्ची के साथ उसकी बड़ी बहन (जो खुद एक बाल वधू है) के ससुर ने बलात्कार कर उसे जान से मार डाला। यह बताया जा रहा है कि बड़ी बहन की सास और पति ने बलात्कार के लिए उकसाया था। इस मसले पर देशभर में छात्र और अन्य संगठनों ने काफी प्रदर्शन किया। बलात्कारी को मौत की सजा सुनाई गई। एक दूसरी घटना में एक नौ साल की बच्ची का शव एक मस्जिद में पाया गया। बच्ची मसिजद में कुरान का अध्ययन कर रही थी तभी मस्जिद के इमाम और मुअज़्ज़िन ने मिलकर उसका बलात्कार किया और सबूत मिटाने के लिए उसकी जान ले ली।