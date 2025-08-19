बड़ा निर्णय: पटवारी परीक्षा की तर्ज पर अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के भी नहीं मिलेंगे सभी पेपर

Class IV recruitment exam: जयपुर। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। हाल ही में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा की तर्ज पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के सभी पेपर परीक्षार्थियों को नहीं दिए जाएंगे।

दरअसल रविवार यानी 17 अगस्त को हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में भी बोर्ड ने यही नियम अपनाया था। पटवारी भर्ती परीक्षा दो पारियों में आयोजित की गई थी। इसमें से पहली पारी का पेपर परीक्षार्थियों को नहीं दिया गया। दूसरी पारी का पेपर परीक्षार्थियों को दिया। परीक्षा समाप्ति के बाद पहली पारी का पेपर वेबसाइट पर अपलोड किया गया।