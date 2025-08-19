बड़ा निर्णय: पटवारी परीक्षा की तर्ज पर अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के भी नहीं मिलेंगे सभी पेपर

Class IV recruitment exam: जयपुर। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। हाल ही में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा की तर्ज पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के सभी पेपर परीक्षार्थियों को नहीं दिए जाएंगे।
दरअसल रविवार यानी 17 अगस्त को हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में भी बोर्ड ने यही नियम अपनाया था। पटवारी भर्ती परीक्षा दो पारियों में आयोजित की गई थी। इसमें से पहली पारी का पेपर परीक्षार्थियों को नहीं दिया गया। दूसरी पारी का पेपर परीक्षार्थियों को दिया। परीक्षा समाप्ति के बाद पहली पारी का पेपर वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अगले माह चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में 25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
बोर्ड के अनुसार, यह भर्ती परीक्षा 19 से 21 सितंबर 2025 तक राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से प्रदेशभर में 53,749 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। बोर्ड को लगभग 25 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे यह परीक्षा राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में शुमार हो चुकी है।
चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन छह पारियों में किया जाएगा। इनमें से पहली पांच पारियों का पेपर नहीं दिया जाएगा। बाद में इन पांचों पारियों के पेपर की पीडीएफ कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।
-आलोक राज, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
पहली पारी का प्रश्नपत्र जब मिलता है तो कई लोग उसे वायरल कर देते हैं। इससे कई बार अफवाहों का माहौल बन जाता है। इसके अलावा कुछ सवाल रिपीट होने से विवाद जैसी स्थिति भी हो जाती है। चयन बोर्ड ने गोपनीयता का हवाला देकर अब केवल अंतिम पारी का ही प्रश्र पत्र दिया जाएगा।