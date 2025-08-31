Birth Rate in India : 1.46 बिलियन आबादी वाले भारत में घटते जन्मदर का महासंकट! एक्सपर्ट ने बताया ये ‘बीमारी’ हैं कारण

Birth Rate in India declining : यह सुनकर आप हैरान होंगे आबादी के मामले में चीन को पछाड़ने वाला हमारा देश जन्मदर के मामले में पिछड़ रहा है। भारत के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। भारत में बर्थ रेट 1.9 प्रति महिला है। यह सामान्य से भी कम बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए जापान ऐसी परिस्थिति से जूझ रहा है। चीन में भी बच्चा पैदा करने को लेकर सरकार प्रोत्साहित कर रही है। चलिए, एक्सपर्ट के जरिए समझते हैं कि आखिर घटता जन्मदर भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों है और इसके पीछे का कारण क्या है?