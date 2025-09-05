42 साल पहले का वो गाना, जिसे सुनकर आज भी भर आएंगी मां-बाप की आंखें

Bollywood Farewell Song: कहते हैं संगीत भगवान की वो देन है जो इंसान के सुख-दुःख, प्यार-जुदाई, शादी-अलगाव, हर पल का साथ बनता है। हम दुखी होते हैं तो दर्द भरे गीत सुनते हैं, प्यार में होते हैं तो रोमांटिक गीत सुनते हैं, वहीं जब खुश का मौका होता है तो मस्ती भरे और डांस वाले गाने सुनते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गोल्डन एरा हो या आज के दौर का बॉलीवुड में हर जॉनर के गाने बने हैं। ऐसा ही एक गाना है, जो आज से 42 साल पहले आया था। फिल्म का नाम था 'अर्पण'। ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी। फिल्म में जितेंद्र, परवीन बाबी, रीना रॉय और राज बब्बर मुख्य भूमिकाओं में नजर आये थे।