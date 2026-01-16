‘बैल और इंसान’ की लड़ाई जारी, कब-कब Jallikattu पर लगी कोर्ट और सरकार की रोक, PCA Act के तहत क्या मिलता है दंड?

Jallikattu 2026 : तमिलनाडु के मदुरै जिले में पलामेडु जल्लीकट्टू में लगभग 1,100 और लगभग 600 काबू करने वाले लोग भाग ले रहे हैं। इस क्षेत्र में बैलों पर काबू करने का इस सीजन का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन है। इस पारंपरिक खेल की प्रसिद्धि मलेशिया तक पहुंच चुकी है और अब इस वर्ष से जल्लीकट्टू का आयोजन वहां भी शुरू हो जाएगा । मलेशिया में इसका आयोजन मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में हो सकता है। आइए जानते हैं कि इस खेल को लेकर कब-कब रोक लगी और क्या हुए बदलाव?