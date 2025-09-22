Congenital Heart Disease : कर्नाटक के 41 हजार बच्चों को जन्मजात दिल की बीमारी, जानिए क्या है वजह , समय रहते पहचान जरूरी

41000 Karnataka Kids Suffer from Heart Disease : एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कर्नाटक में पिछले तीन सालों में लगभग 41,000 बच्चों में जन्मजात हार्ट डिजीज (Congenital Heart Disease) का पता चला है लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से आधे से भी कम बच्चों का इलाज हो पाया है। यह आंकड़ा सिर्फ एक राज्य का है अगर पूरे भारत की बात करें तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।