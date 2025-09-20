Pediatric blood Cancer Risk : एक्स-रे और सीटी स्कैन से बच्चों को कैंसर का खतरा? जानिए क्या रेडिएशन से हो सकता है Blood Cancer

Study Links Radiation to Pediatric Blood Cancer : क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके बच्चे का एक्स-रे, सीटी स्कैन या कोई और मेडिकल इमेजिंग टेस्ट होता है, तो क्या वो सिर्फ बीमारियों का पता ही लगा रहा है या कुछ और भी कर रहा है? हाल ही में हुए एक बड़े शोध ने इस सवाल का एक हैरान करने वाला जवाब दिया है। यह रिसर्च बताती है कि बच्चों को होने वाले ब्लड कैंसर (Blood Cancer) में से 10% का कारण मेडिकल इमेजिंग से निकलने वाली रेडिएशन हो सकती है।