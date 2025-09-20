Homemade Probiotic Drinks : कब्ज की समस्या को दूर कर सकते हैं घर पर बने ये 5 प्रोबायोटिक ड्रिंक

Homemade Probiotic Drinks Improve Digestion : आपकी आंतों में खरबों अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं जो पाचन और शरीर की रक्षा (इम्युनिटी) दोनों में मदद करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार प्रोबायोटिक्स ऐसे जिंदा सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये गुड बैक्टीरिया खाने से हमें पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोखने में मदद मिलती है और शरीर की सूजन कम होती है, जिससे पेट और आंतें ज्यादा स्वस्थ रहती हैं।
केफिर एक तीखा फर्मेन्टेड दूध पेय है जो लैक्टोबैसिलस और बिफीडोबैक्टीरियम स्ट्रेन से भरपूर होता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, केफिर लैक्टोज के पाचन में सुधार कर सकता है और जठरांत्र संबंधी संक्रमणों को कम कर सकता है। बस दूध में केफिर के दाने डालें, इसे रात भर फर्मेन्टेड होने दें और पीने से पहले फ्रिज में रख दें।
कोम्बुचा एक फर्मेन्टेड चाय है जो SCOBY (बैक्टीरिया और यीस्ट का सहजीवी कल्चर) का उपयोग करके बनाई जाती है। जॉन्स हॉपकिन्स मेडिसिन का कहना है कि इसके प्रोबायोटिक्स पाचन और प्रतिरक्षा को बढ़ा सकते हैं। चीनी के साथ काली चाय बनाएं, SCOBY डालें, और छानकर ठंडा करने से पहले 7-10 दिनों तक फर्मेन्टेडकरें।
छाछ (छाछ) भारतीय घरों में एक प्रमुख प्रोबायोटिक पेय है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, यह आंत के जीवाणुओं को पुनर्जीवित करता है और पाचन में सहायता करता है। कल्चर्ड दही को पानी के साथ फेंटें, उसमें एक चुटकी सेंधा नमक और जीरा डालें और ठंडा परोसें।
चुकंदर कांजी एक पारंपरिक उत्तर भारतीय प्रोबायोटिक पेय है जो फर्मेन्टेड चुकंदर और सरसों के बीजों से बनाया जाता है। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के अध्ययनों से पता चलता है कि फर्मेन्टेड सब्ज़ियां लाभकारी आंत बैक्टीरिया को बढ़ाती हैं। चुकंदर के स्लाइस, सरसों और पानी को 3-4 दिनों तक धूप में भिगोएं जब तक कि यह खट्टा न हो जाए।
जिंजर बग स्टार्टर एक तरह का प्राकृतिक खमीर है जिसमें अदरक के साथ अच्छे बैक्टीरिया और यीस्ट (खमीर) पनपते हैं। अदरक से बना ये फर्मेन्टेड पेय प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है। इसे बनाने का आसान तरीका है कद्दूकस किया हुआ अदरक, चीनी और पानी को मिलाकर 5 दिन तक ढककर रखना। जब ये तैयार हो जाए तो इसे किसी भी फल के रस में मिलाकर फर्मेन्ट करें। कुछ ही दिनों में आपके पास तैयार होगा एक नैचुरल, झागदार और पेट के लिए फायदेमंद सोडा।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।