Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Homemade Probiotic Drinks : कब्ज की समस्या को दूर कर सकते हैं घर पर बने ये 5 प्रोबायोटिक ड्रिंक

Improve Digestion Naturally : जानें कैसे होममेड प्रोबायोटिक ड्रिंक्स पाचन सुधारें, सूजन घटाएं और आंतों में गुड बैक्टीरिया बढ़ाएं। आसान रेसिपीज से पाएं नैचुरल हेल्थ बूस्ट।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 20, 2025

Homemade Probiotic Drinks Improve Digestion
Homemade Probiotic Drinks Improve Digestion

Homemade Probiotic Drinks Improve Digestion : आपकी आंतों में खरबों अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं जो पाचन और शरीर की रक्षा (इम्युनिटी) दोनों में मदद करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार प्रोबायोटिक्स ऐसे जिंदा सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये गुड बैक्टीरिया खाने से हमें पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोखने में मदद मिलती है और शरीर की सूजन कम होती है, जिससे पेट और आंतें ज्यादा स्वस्थ रहती हैं।

घर का बना केफिर

केफिर एक तीखा फर्मेन्टेड दूध पेय है जो लैक्टोबैसिलस और बिफीडोबैक्टीरियम स्ट्रेन से भरपूर होता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, केफिर लैक्टोज के पाचन में सुधार कर सकता है और जठरांत्र संबंधी संक्रमणों को कम कर सकता है। बस दूध में केफिर के दाने डालें, इसे रात भर फर्मेन्टेड होने दें और पीने से पहले फ्रिज में रख दें।

ये भी पढ़ें

Worst Breakfast Foods for Kidney : नाश्ते की ये 5 चीजें कर सकती है किडनी को खराब, सुबह में इन्हें न खाएं
लाइफस्टाइल
Worst Breakfast Foods for Kidney

क्लासिक कोम्बुचा

कोम्बुचा एक फर्मेन्टेड चाय है जो SCOBY (बैक्टीरिया और यीस्ट का सहजीवी कल्चर) का उपयोग करके बनाई जाती है। जॉन्स हॉपकिन्स मेडिसिन का कहना है कि इसके प्रोबायोटिक्स पाचन और प्रतिरक्षा को बढ़ा सकते हैं। चीनी के साथ काली चाय बनाएं, SCOBY डालें, और छानकर ठंडा करने से पहले 7-10 दिनों तक फर्मेन्टेडकरें।

फर्मेन्टेड छाछ

छाछ (छाछ) भारतीय घरों में एक प्रमुख प्रोबायोटिक पेय है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, यह आंत के जीवाणुओं को पुनर्जीवित करता है और पाचन में सहायता करता है। कल्चर्ड दही को पानी के साथ फेंटें, उसमें एक चुटकी सेंधा नमक और जीरा डालें और ठंडा परोसें।

चुकंदर कांजी

चुकंदर कांजी एक पारंपरिक उत्तर भारतीय प्रोबायोटिक पेय है जो फर्मेन्टेड चुकंदर और सरसों के बीजों से बनाया जाता है। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के अध्ययनों से पता चलता है कि फर्मेन्टेड सब्ज़ियां लाभकारी आंत बैक्टीरिया को बढ़ाती हैं। चुकंदर के स्लाइस, सरसों और पानी को 3-4 दिनों तक धूप में भिगोएं जब तक कि यह खट्टा न हो जाए।

जिंजर बग सोडा

जिंजर बग स्टार्टर एक तरह का प्राकृतिक खमीर है जिसमें अदरक के साथ अच्छे बैक्टीरिया और यीस्ट (खमीर) पनपते हैं। अदरक से बना ये फर्मेन्टेड पेय प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है। इसे बनाने का आसान तरीका है कद्दूकस किया हुआ अदरक, चीनी और पानी को मिलाकर 5 दिन तक ढककर रखना। जब ये तैयार हो जाए तो इसे किसी भी फल के रस में मिलाकर फर्मेन्ट करें। कुछ ही दिनों में आपके पास तैयार होगा एक नैचुरल, झागदार और पेट के लिए फायदेमंद सोडा।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

ये भी पढ़ें

Calcium Deficiency : शरीर में कैल्शियम की कमी के दिखते है ये 6 संकेत
स्वास्थ्य
Calcium Deficiency Symptoms

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Healthy Lifestyle

Published on:

20 Sept 2025 11:14 am

Hindi News / Health / Homemade Probiotic Drinks : कब्ज की समस्या को दूर कर सकते हैं घर पर बने ये 5 प्रोबायोटिक ड्रिंक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.