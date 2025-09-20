Homemade Probiotic Drinks : कब्ज की समस्या को दूर कर सकते हैं घर पर बने ये 5 प्रोबायोटिक ड्रिंक

जिंजर बग स्टार्टर एक तरह का प्राकृतिक खमीर है जिसमें अदरक के साथ अच्छे बैक्टीरिया और यीस्ट (खमीर) पनपते हैं। अदरक से बना ये फर्मेन्टेड पेय प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है। इसे बनाने का आसान तरीका है कद्दूकस किया हुआ अदरक, चीनी और पानी को मिलाकर 5 दिन तक ढककर रखना। जब ये तैयार हो जाए तो इसे किसी भी फल के रस में मिलाकर फर्मेन्ट करें। कुछ ही दिनों में आपके पास तैयार होगा एक नैचुरल, झागदार और पेट के लिए फायदेमंद सोडा।