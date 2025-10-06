Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

रतन टाटा के निधन को अभी 1 साल ही हुए और टाटा ट्रस्ट में पड़ी फूट! निवेशकों में चिंता, सरकार करेगी मीटिंग

Tata Trust Dispute: टाटा ट्रस्ट में मतभेद उभरकर आए हैं। कई महीनों से धीरे-धीरे असंतोष बढ़ रहा है। कुछ ट्रस्टी बोर्ड एजेंडा और बैठक के मिनट्स तक पहुंच की मांग कर रहे हैं।

3 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Oct 06, 2025

Tata Trust dispute

टाटा ट्रस्ट में विवाद सामने आया है। (PC: Gemini)

रतन टाटा 9 अक्टूबर 2024 को यह दुनिया छोड़कर चले गए थे। उनके निधन को अभी पूरा 1 साल ही हुआ है और टाटा ट्रस्ट में मतभेद सामने आ गए हैं। हालत यह है कि सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। टाटा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा कारोबारी ग्रुप है। इसकी होल्डिंग कंपनी टाटा संस है और टाटा संस में टाटा ट्रस्ट की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। टाटा ट्रस्ट में मतभेत सामने आए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के वरिष्ठ मंत्री इस हफ्ते दिल्ली में ग्रुप के सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य टाटा ट्रस्ट के आंतरिक मतभेदों को सुलझाना है, जिससे देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के कामकाज पर असर न पड़े।

सरकार के मंत्री करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के दो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री इस हफ्ते टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी दारियस खंबाटा के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में हाल के उन घटनाक्रमों पर बात होगी, जिससे व्यापक चिंता पैदा हुई है।

बैठक के केंद्र में होंगे ये दो प्रमुख मुद्दे


  1. टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज के बीच आंतरिक मतभेदों को कंट्रोल करना, ताकि टाटा संस के कामकाज में कोई बाधा न आए।




  2. टाटा संस की पब्लिक लिस्टिंग की दिशा तय करना, जो RBI के तीन साल पहले जारी नियमों के तहत अनिवार्य है।

इस बैठक से शुरू हुआ तनाव

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, टाटा ट्रस्ट की 11 सितंबर को हुई एक विवादास्पद बैठक से यह तनाव शुरू हुआ। यह बैठक दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन के लगभग एक साल बाद हुई और इसमें ट्रस्टीज के बीच गहरे मतभेद उजागर हुए। विवाद मुख्य रूप से टाटा संस पर ट्रस्ट के कंट्रोल सिस्टम को लेकर है। खास तौर पर नॉमिनी डायरेक्टर्स की नियुक्ति और बोर्ड की कार्यवाही से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान की लिमिटेशंस पर विवाद हुआ।

तब और बढ़ गया तनाव…

टाटा सन्स के नॉमिनी डायरेक्टर और पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह को उनके पद से हटा दिया गया। उनकी बर्खास्तगी का नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन ने विरोध किया था। उसी समय, ट्रस्टी मेहली मिस्त्री को टाटा संस बोर्ड में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे प्रमित झावेरी, दारियस खंबाटा और जहांगीर जहांगीर ने समर्थन दिया।

तनाव तब और बढ़ गया जब एक ट्रस्टी ने बाकी ट्रस्टीज को ईमेल भेजा, जिसे श्रीनिवासन को भी टाटा संस बोर्ड से उसी तरह हटाने की 'चेतावनी' के रूप में देखा गया, जैसे विजय सिंह को हटाया गया था। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि इससे 'टाटा संस पर कब्जा करने' और कंट्रोल को केंद्रित करने की आशंका बढ़ी है, जो ग्रुप की ओवरऑल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बाधित कर सकती है।

कई महीनों से धीरे-धीरे बढ़ रहा असंतोष

रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि कुछ ट्रस्टी बोर्ड एजेंडा और बैठक के मिनट्स तक पहुंच की मांग कर रहे हैं। प्रमुख निर्णयों पर पूर्व-अप्रूवल पर जोर दे रहे हैं और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। एक ट्रस्टी पर तो यहां तक आरोप लगा है कि उन्होंने कुछ ग्रुप कंपनीज के रणनीतिक फैसलों पर टाटा संस बोर्ड सदस्यों को निशाना बनाया। टाटा ट्रस्ट के भीतर यह असंतोष कई महीनों से धीरे-धीरे बढ़ रहा था और अब यह उस समय चरम पर है जब प्रमुख ट्रस्टीज का कार्यकाल रिन्यूअल के करीब है।

ग्रुप कंपनियों में बना चर्चा का विषय

नई दिल्ली में होने वाली आगामी बैठक का उद्देश्य टाटा ट्रस्ट के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करना और ग्रुप में किसी भी नकारात्मक असर को रोकना है। रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में शामिल होने वाले अधिकारी फिलहाल किसी भी टिप्पणी से बच रहे हैं। यह आंतरिक अशांति टाटा समूह की कई कंपनियों में चर्चा का प्रमुख विषय बन गई है, खासकर ऐसे समय में जब कंपनी बोर्ड पुनर्गठन और ट्रस्टियों की नियुक्तियों की अनिश्चितता जैसी चुनौतियों से जूझ रही है।

अहम नियामकीय चरण के करीब है टाटा संस

बैठक ऐसे समय हो रही है जब टाटा संस एक अहम नियामकीय चरण के करीब है। आरबीआई द्वारा टाटा संस को अपर लेयर एनबीएफसी के रूप में क्लासिफाइड किये 3 साल पूरे हो गए हैं। इस क्लासिफिकेशन के तहत कंपनी को तीन साल के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट होना अनिवार्य होता है। मार्च 2024 में टाटा संस ने RBI से डिरजिस्ट्रेशन का अनुरोध किया था, ताकि उसे लिस्टिंग की अनिवार्यता और संबंधित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से छूट मिल सके। RBI की इस पर प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। इस बीच, कंपनी में 18.37% हिस्सेदारी रखने वाला शापूरजी पालोनजी समूह, जो भारी कर्ज के बोझ में है, लिक्विडिटी प्राप्त करने के लिए लगातार टाटा सन्स की लिस्टिंग की मांग कर रहा है।

ये भी पढ़ें

5 बजते ही पूरा ऑफिस खाली… वायरल हो रही यूरोप की यह वीडियो, लोग कह रहे- भारत में कब आएंगे ऐसे दिन?
कारोबार
Europe Office timings

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Oct 2025 02:44 pm

Hindi News / Patrika Special / रतन टाटा के निधन को अभी 1 साल ही हुए और टाटा ट्रस्ट में पड़ी फूट! निवेशकों में चिंता, सरकार करेगी मीटिंग

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

महाविद्यालयों में डगमगाई शिक्षा व्यवस्था, 2 हजार से अधिक पद खाली, उच्च शिक्षा विभाग की रिपोर्ट देख चौंक जाएंगे आप

कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Nobel Peace Prize: अहिंसा के पुजारी गांधीजी 5 बार हुए नामित, नहीं देने पर नोबेल समिति ने खेद जताया, बनाए कई बहाने

Mahatma Gandhi Nobel Peace Prize
Patrika Special News

Heavy Rain Alert: राजस्थान में भारी बारिश शुरू ,गिरे ओले, लेकिन 8 अक्टूबर से मौसम रहेगा शुष्क

जयपुर

Red Onion Benefits : लाल प्याज कैसे कम करता है सूजन? जानें खाने का सही तरीका और फायदे

Red Onion Benefits
Patrika Special News

मोहन सरकार का खर्च बढ़ाएगी लाड़ली बहना योजना: हर महीने खर्च होंगे 1859 करोड़; बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए, पूर्व मंत्री बोले- कर्ज के दलदल में एमपी

ladli behna yojana
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.