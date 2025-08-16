राजस्थान के इन मंदिरों में होती है अनोखी जन्माष्टमी पूजा, कहीं झांकी-कहीं रासलीला… जानें इस साल बन रहे 6 शुभ योग

Famous Krishna temples Rajasthan: जयपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का नाम आते ही मन में कान्हा की बांसुरी, झूला झूलते नंदलाल और गोकुल की गलियों में माखन चुराते बाल गोपाल की छवि ताजा हो जाती है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और उल्लास का उत्सव है। भारत के हर कोने में इस पर्व को खास तरीके से मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान में जन्माष्टमी का रंग सबसे निराला होता है। यहां के मंदिरों में पूजा की विधि, झांकी, भजन और रस्में ऐसी हैं जो किसी को भी भक्ति-रस में डुबो दें।