मचान विधि से किसान हो रहे मालामाल: 20 से 30 हजार खर्च कर आप भी कमा सकते हैं लाखों रुपए, जानिए कैसे

जयपुर। राजस्थान के अलवर जिले में माधोगढ गांव के किसान जयराम गुर्जर लौकी की बेहतरीन उपज ले रहे है। वे मचान विधि से खेती कर रहे हैं। इससे लौकी की न केवल गुणवत्ता में सुधार हुआ है बल्कि उनका मुनाफा भी अब दोगुना हो गया है। किसान जयराम ने बताया कि मचान लगाने से उत्पादन गुणवत्ता पूर्ण हो रहा है जो लाभप्रद है। मिट्टी से होने वाले खराबे से भी बचा जा सकता है। मचान बनाने में 20 से 30 हजार का खर्चा आता है। एक बार बनाए गए मचान और स्ट्रक्चर 5 वर्ष तक सुरक्षित बना रहता है।