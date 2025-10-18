तालाबों ने बदली ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर… जानें क्या है जल से रोजगार की नई क्रांति?

वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो बिलासपुर ज़िले में मछली पालन का काम ज़्यादातर पुराने तरीकों तक ही सीमित था। गांव के इलाकों में मछली पालन को दूसरी रोज़ी-रोटी के तौर पर देखा जाता था। मछली पालन के लिए सिर्फ़ 3,333 तालाब लीज़ पर दिए गए थे, और मछली का प्रोडक्शन 21,120 मीट्रिक टन था। पिछले 25 सालों में, फिशरीज़ डिपार्टमेंट, बिलासपुर ने प्लान्ड कोशिशों और इनोवेशन से इस सेक्टर को एक नई दिशा दी है।