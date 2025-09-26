GST स्लैब घटाने से लेकर लेटरल एंट्री तक इन मुद्दों पर पीछे हटी मोदी सरकार, पढ़िए राहुल गांधी ने 8 साल पहले क्या कहा था?

GST का प्रस्ताव सबसे पहले मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने रखा था। GST विधेयक को सबसे पहले UPA 2.0 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने पेश किया, लेकिन भाजपा समेत विपक्षी दलों की आपत्ति के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका। फिर साल 2014 में मोदी सरकार आई। साल 2017 में बिल पारित किया गया। उस समय मोदी 1.0 में वित्तमंत्री अरुण जेटली थे। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 30 जून- 1 जुलाई, 2017 की मध्यरात्रि में पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लॉन्च किया था। उस समय 4 GST (5, 12, 18, 28) स्लैब मौजूद थे। मोदी सरकार के GST के खिलाफ राहुल गांधी ने अपना अभियान छेड़ दिया था।